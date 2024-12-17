雙城主論壇今登場 蔣萬安致詞基調曝 將拋兩岸期許

雙城論壇今天上午登場，外界關注今年主論壇致詞，在兩岸關係愈加緊張下，市長蔣萬安將延續去年「雙城好、兩岸好」基調，再度凸顯今年「雙城負重前行」，唯有一次又一次的連續辦下去，才能守住城市交流的線，由小而大，進一步提出對兩岸期許。

今年雙城重頭戲主論壇，上午於晶華酒店登場，上午八點多已有獨派團體前往現場抗議，不過警方嚴正以待，加強警力維安，並畫設陳抗區，尊重表達意見。

今年雙城主題「智慧治理、永續未來」，由兩市副市長林奕華、華源致詞，並由北市副秘書長王玉芬與上海副秘書長王為人進行市政專題演講，並在簽署動物園小貓熊、智慧醫療兩項合作備忘錄前，市長蔣萬安將到場見證，並且結語提出雙城論壇期許。

據了解，蔣萬安致詞基調仍鎖定兩條軸線，一條是兩岸、一條是城市，蔣將重提去年「雙城好、兩岸好」，並凸顯今年「雙城負重前行」，表達今年雙城重聚首的不容易，唯有一次又一次的連續下去才能延續「雙城好、兩岸好」。

昨天蔣萬安宴請華源等上海團，今天上海方回請的答謝宴，將由副市長林奕華率市府官員出席，並有許多藍白議員受邀，因上海方感受這次雙城「氣氛不錯、客隨主便」，將開放媒體採訪部分。

至於今天離台前，華源一行人下午將赴大巨蛋參訪，因大巨蛋為蔣萬安上任後的政績亮點，讓民眾期待卅多年的室內棒球賽場總算啟用，其二是象徵台灣、台北軟實力。