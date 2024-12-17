陸學者：雙城走過艱辛曲折 盡了最大努力

今年台北上海雙城論壇一波多折，但仍將於今天登場。上海東亞研究所副所長包承柯指出，雙城論壇是兩岸交流的重要平台，此次走過充滿艱辛曲折的籌備過程，雙方都盡了最大努力，能順利舉行特別不易；他說，交流才會讓兩岸有更深的理解和認識，才能化解彼此的誤會，對兩岸關係有加分作用。

包承柯指出，雙城論壇本是兩岸城市交流活動，卻因民進黨當局意識形態問題讓活動染上錯誤評價，部分本應到台北參加的主要人物沒過去是此次的遺憾之一；這樣的活動本可走得更多、做得更多，但卻由於民進黨當局的台獨分裂政策，使得這些活動受到限制。

包承柯表示，論壇讓兩岸在務實方面的事務可以進行更多的交流與溝通，特別是在城市治理方面，彼此透過交流把兩邊的城市管理升級，有助拉近兩岸城市間的相互認識、交換彼此看法，儘管當前兩岸關係困難而且嚴峻，最終由上海市副市長華源率團抵達台北出席正式會議，「特別不容易」。

他強調，不論兩岸關係再緊張、險惡，雙城論壇一定要持續下去，交流才會讓兩岸有更深的理解和認識，才能化解彼此的誤會，這對緊張的兩岸關係定有加分作用，千萬不能中斷。

大陸上觀新聞引述上海市公共關係研究院執行院長李秘指出，雙城論壇是上海對台交流的品牌項目，也是兩岸交流的重要平台，已連續舉辦十四年。「依託雙城論壇，我們也在探索兩岸交流模式」，未來城市交流的作用會越來越大；大陸也要找準切入點、找對交流內容。