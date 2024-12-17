觀察站／「三不一低調」 上海訪團處處謹慎

雙城論壇延至年底舉行，陸委會又封殺部分來台成員，北市府直到上海團飛機從大陸起飛，才真正放下心中大石頭。大陸官員抵台後顯得處處小心，上海副市長華源一句「台北之約，如願成行」，呼應蔣萬安「能夠相聚，不畏風雨」，也道破今年雙城論壇被民進黨操作的「惡意螺旋」。

華源昨率團抵台過程低調，看不到獻花、寒暄，面對媒體大喊「兩岸會春暖花開嗎？這次雙城是不是不容易？」僅微笑不語，這段期間陸方官員接續抵台，因應陸委會要求「三不一低調」，都以「被要求不能講話」婉拒採訪。

雖壟罩陰影，但昨天晚宴上，北市盡力想讓客人感受「台灣味」，宴席菜單是宜蘭膽肝、蒜清花蓮黃金蜆、薑蔥澎湖小捲、府城蝦捲等地方菜色，還有前第一夫人蔣宋美齡最愛的紅豆鬆糕；也邀國樂團演出，挑選台語天后江蕙的「家後」、周杰倫「菊花台」等曲目。

市長蔣萬安晚宴致詞更別有用意，用「還珠格格」台詞「受過傷的心要用真心來修補」及瓊瑤自傳「戰爭代表的就是流浪與苦難」，要告訴執政當局，兩岸咫尺天涯不如兩岸同心；談到大陸民眾喜歡的天王周杰倫「上海一九四三」歌曲及在台北大巨蛋辦演唱會，不但用兩岸都熟悉的台灣巨星連起雙城文化，更「偷渡」宣揚台灣強大的「軟實力」。

蔣萬安贈送的大巨蛋瓷盤，盼望兩岸能有好的方向、揮出全壘打，華源回贈蔣萬安「春滿人間」藝術瓷瓶也隱含期盼兩岸春暖花開、續辦雙城論壇意願。

蔣萬安也未忘了去年盡力接待他的上海市長龔正，請上海團轉交一幅攝影作品「北門與一○一同框」，是由忠孝西路的北門與台北一○一大樓相望，透露「期待老友下次見」；華源則回送龔正致贈的捲紙畫，畫中上方兩隻馬，下方分別是兔子、牛、兔子生肖，正是蔣萬安一家人生肖捲畫，兩側題字「順遂無虞、皆得所願」，讓蔣萬安驚喜感受龔正的用心。