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參訪廣慈園區 華源：上海可借鏡

聯合報／ 記者邱書昱林佳彣／台北報導
參加雙城論壇的上海副市長華源（右）昨在台北市副市長林奕華（左）陪同下，參訪廣慈博愛園區，並稱讚值得上海學習借鏡。記者侯永全／攝影
參加雙城論壇的上海副市長華源（右）昨在台北市副市長林奕華（左）陪同下，參訪廣慈博愛園區，並稱讚值得上海學習借鏡。記者侯永全／攝影

上海市副市長華源昨天下機後第一個參訪行程是結合社會住宅、行政中心及衛福、社福設施的廣慈博愛園區社福大樓，他參觀復健中心、輔具中心及親子館後表示，體會到台北市府對基層社區治理用心用力，「這些創新實踐，值得上海學習借鏡。」

台北市長蔣萬安去年赴上海參加雙城論壇時，也參訪上海輔具中心，回台後表示，上海的輔具中心規畫不錯，但廣慈做得更好，可以與上海交流，彼此學習。

華源一行人昨約下午三時半抵達位於信義區的廣慈社福大樓，由接機的台北市副市長林奕華迎接。林奕華笑說「又見面了」，華源邊握手邊說「好！來學習一下。」隨後進入大樓內參訪，行程約半小時，下午四點離場。

上海團參訪二樓復健中心時，先是參觀上肢復健機器人，陪同參訪的台北市衛生局長黃建華表示，「這就是所謂的鏡像手」，介紹機器會戴在受傷的手上，並以健康的手引導，接著則是電療職能治療、物理治療，以及下肢機器人輔具。

一行再到三樓參訪南區輔具中心，社會局長姚淑文介紹讓身心障礙者、行動不便長者更加便利的輔具，包含便利的起居室、生活空間及電動輪椅，也著重說明輔具功能；上海團接著參訪親子館，了解電子化設備。

姚淑文表示，華源特別關心廣慈親子館使用率，認為是提供社區民眾很好的服務設施，社會局則回應該館一年有十二萬人次使用。

華源昨晚赴晚宴致詞時說，參訪廣慈博愛園區，體會到北市府對基層社區治理的用心用力，給老年人、嬰幼兒、殘疾人士等最需要關心群體關愛、關懷，也反映出尊老愛幼等中華傳統美德厚植於台灣社會。

雙城論壇

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