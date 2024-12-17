新聞眼／以柔克剛 蔣萬安展現政治格局

台北市政府昨晚選在有濃厚中國風的圓山飯店招待參加雙城論壇的上海訪團，市長蔣萬安發言提及瓊瑤作品、周杰倫的「上海一九四三」，在兩岸關係嚴峻情況下，替民進黨上了堂「以柔克剛」的兩岸課。

蔣萬安在晚宴說，雙城負重前行，這次能夠相聚，彼此克服許多困難，且不畏風雨。此話不假，作為這次論壇東道主的蔣萬安，面對擁有整部國家機器的賴政府，從示警中共軍演、揚言可能喊停、為論壇設下延辦但書，乃至最後封殺幾名官員和媒體記者、所謂「最大善意」的放行，蔣萬安為了讓持續十多年的城市交流得以繼續，壓力之大可想而知。

但正如蔣萬安所言，兩岸關係越是困難、緊張，交流溝通越不能斷，顯然舉辦雙城論壇不只是為了維繫雙城交流，而是跳脫一位市長範疇向全民訴求兩岸和平的重要性，因為兩岸若無和平穩定，台北市也不會有，雙城論壇因此有了更高格局的意義。

從雙城論壇籌備到最後「如期」登場，除了有賴政府透過陸委會在中央層面的牽制，綠營民代和側翼更是敲鑼打鼓散布蔣萬安「被統戰」仍不自知的喧囂，直到昨晚蔣萬安透過一席晚宴談話，直接封堵住了綠營的嘴，也讓人看到這位藍營政治明星的未來潛力。

例如蔣萬安先送給上海副市長華源「台北大巨蛋」瓷盤及印有台北大巨蛋首名開球者、世界全壘打王王貞治金雞獨立姿勢剪影，然後提到對台北和上海都深具意義的瓊瑤，瓊瑤正是在上海就讀小學，在台灣文壇綻放光芒，還巧妙引用瓊瑤自傳提到「戰爭代表流浪與苦難」，借喻兩岸交流與和平的重要。

上海不僅是大陸經濟和外貿重鎮，更是年輕人流行文化和海派兼容並蓄的象徵城市，蔣萬安提到周杰倫的「上海一九四三」，將上海訪客拉回老上海懷舊的街道。對大陸年輕族群而言，可能不認識蔣萬安，但不可能不知道周杰倫，那是他們青春回憶不可或缺的一部分。

蔣萬安用大巨蛋、王貞治、瓊瑤、周杰倫和張惠妹，不僅拉近了兩城和兩岸的距離，也是在告訴民進黨，兩岸關係可以「以柔克剛」真心交流和推進，不是只有誰統戰誰的艱澀和尷尬。

陸委會昨天特別發了新聞稿，解釋封殺上海台辦主任金梅和媒體來台的原因，還是老思路，就是對方不願意在台期間與陸委會官員會面溝通，這源於蔡英文時代留下的「約晤」慣例，賴政府繼續用，兩岸關係怎能走出死胡同？