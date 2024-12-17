宴請上海團 蔣萬安：雙城負重前行

雙城論壇今登場，北市府昨晚在圓山飯店宴請上海團成員。台北市長蔣萬安致詞說，雙城你我負重前行，這次能夠相聚，彼此克服許多困難，且不畏風雨；上海副市長華源則表示，「親戚愈走愈親、朋友愈走愈近」，轉達上海市民對台北市民的美好祝願。

上海主團抵台 林奕華接機

二○一八年雙城論壇在台北舉行，後來因疫情，輪到北市舉辦時改採視訊，今年再有大陸官員抵台參加實體論壇，但陸委會封殺上海市台辦主任金梅與陸媒等十一人，最後僅九十一人抵台，引發爭議。

上海副市長華源昨率主團成員飛抵松山機場，由北市副市長林奕華接機；一行走出機場時，獨派團體高喊「台灣中國、一邊一國」，華源微笑以對。晚間六時卅分，北市府席開廿八桌宴請上海團成員。

北市贈瓷盤 印王貞治剪影

台北市長蔣萬安在晚宴開始前，送給華源「台北大巨蛋」瓷盤，印有大巨蛋首名開球者、世界全壘打王王貞治金雞獨立姿勢剪影，華源贈蔣「春滿人間」藝術瓷瓶，融合上海現代都會風貌與上海市花蘭花傳統韻味。

蔣萬安致詞說，他想起對台北、對上海都深具意義的瓊瑤，瓊瑤在上海讀小學，在台灣文壇綻放光芒，是兩岸開放探親後第一位赴陸拍攝取景的台灣影視製作人，瓊瑤作品「還珠格格」一句「受過傷的心要用真心來修補」、自傳提到的「戰爭代表就是流浪與苦難」，「這些都提醒我們交流與和平的重要」。

蔣萬安表示，上海也讓他想起歌手周杰倫的歌「上海一九四三」，唱出老上海懷舊的街坊小巷，台北也一樣，今年正好是台北建城一四○周年，他上任後讓台北大巨蛋完工啟用，舉辦第一場演唱會的歌手正是周杰倫，接下來「阿妹」張惠妹也將舉辦跨年演唱會。

「台北之約，如願成行。」華源接著上台致詞表示，一下飛機看到市容整潔優美，體會到城市的生機活力、感受到同胞們的親切熱情；親戚愈走愈親、朋友愈走愈近，多年來在雙城論壇引領下，兩市交往日益密切，經貿合作、人文交流及民生福祉都持續提升。

華源說，有愈來愈多台北市民走進上海、了解上海和留在上海，與上海青年攜手追夢，取得豐碩成果，感到得力於上海、台北兩市同心而行，得利於雙城論壇推動，各界堅持不懈。

今主論壇 簽兩合作備忘錄

華源表示，回時來時路，偕手在共贏，今天又一次的雙城論壇如期舉辦是兩市交流合作的盛事，也是兩岸和平、融合發展的好事。

主論壇今上午九時許於晶華酒店登場，由林奕華、華源接續致詞，並有兩市交流專題演講、簽兩項合作備忘錄等，市長蔣萬安將強調去年「雙城好、兩岸好」主軸，並因應今年情勢提出兩岸互動基調「兩岸愈緊張、愈需要交流」。