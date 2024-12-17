上海台辦官員遭拒來台有隱情？ 陸委會譴責不實報導

中央社／ 台北16日電

媒體報導，上海市台辦主任金梅與媒體等人未獲來台許可參加雙城論壇，是因為陸委會希望與上海台辦代表私下會面遭拒。陸委會表示，對這樣不負責任的匿名評論強烈譴責。

風傳媒今天報導關於陸委會未核准上海市台辦主任金梅與媒體等人來台參加雙城論壇一事。報導引述知情人士說法稱，據傳未核准的原因是陸委會提出在雙城論壇期間，要跟上海台辦代表私下會面，但遭到上海方面拒絕。而上海方面拒絕的理由是，因為陸委會所稱的人身自由業務，是國台辦的業務，上海台辦不能僭越。

對此，陸委會今晚表示強烈譴責，並稱某位知情人士一再放話，匿名評論卻不負責任；媒體加以引用，著實令人無奈，「為自己的言論負責不難，敢放話就要敢接受公評」。

陸委會並重申，台北市政府與陸委會在這段時間溝通良好。

雙城論壇

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