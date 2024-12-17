蔣萬安：兩岸愈緊張 愈要交流

雙城論壇今登場，北市府昨（16）日晚間在圓山飯店宴請上海團成員。台北市長蔣萬安致詞說，雙城你我負重前行，這次能夠相聚，彼此克服許多困難，且不畏風雨；上海副市長華源則表示「親戚愈走愈親、朋友愈走愈近」，轉達上海市民對台北市民的美好祝願。

雙城論壇將於今天上午9時許於晶華酒店登場，本屆論壇主題是「智慧治理，永續未來」，將由台北副市長林奕華、華源致詞揭開序幕，並有兩市交流專題演講、簽署「台北市與上海市推動智慧醫療」與「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育」兩項合作備忘錄等，市長蔣萬安將強調去年「雙城好、兩岸好」主軸，並因應今年情勢提出兩岸互動基調，兩岸愈緊張、愈需要交流。

2018年雙城論壇在台北舉行，之後因疫情，輪由北市舉辦時改採視訊，今年再有大陸官員抵台參加實體論壇，但陸委會封殺上海市台辦主任金梅與陸媒等11人，最後僅91人抵台，引發爭議。

上海副市長華源昨天率主團成員飛抵松山機場，由北市副市長林奕華接機。晚間北市府席開28桌宴請上海團成員。

蔣萬安致詞時說，特別時刻總讓我們想起特別的人，他想起對台北、對上海都深具意義的瓊瑤，瓊瑤在上海就讀小學，在台灣文壇綻放光芒，也是兩岸開放探親後，第一個赴陸拍攝取景的台灣影視製作人，開啟兩岸影視合拍的風潮，加深共同文化記憶，瓊瑤也在自傳提到「戰爭代表就是流浪與苦難」，這些都提醒我們交流與和平的重要。

蔣萬安說，講到上海，讓他想起歌手周杰倫的歌「上海1943」，唱出老上海懷舊街道小巷，台北也一樣，今年正好是台北建城140周年，他上任後，讓台北大巨蛋完工啟用，辦首場演唱會的歌手正是周杰倫，接下來「阿妹」張惠妹也將辦跨年演唱會，會帶各位參觀大巨蛋。

「台北之約，如願成行。」華源接著上台致詞表示，一下飛機看到市容整潔優美，體會到城市的生機活力、感受同胞們的親切熱情；親戚愈走愈親、朋友愈走愈近，多年來在雙城論壇引領下，兩市交往日益密切，經貿合作、人文交流等都提升。

華源提到，有愈來愈多台北市民走進上海、了解上海和留在上海，與上海青年攜手追夢，豐碩成果取得，感到得力於上海、台北兩市同心而行，得利於雙城論壇推動，各界同仁的堅持不懈。