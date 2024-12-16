雙城論壇禁陸媒來台 連勝文：錯失宣傳台灣的好機會

雙城論壇明登場，台北市政府今晚舉辦歡迎晚宴。國民黨副主席連勝文今天表示，在兩岸關係高度緊張的時刻，若能透過陸媒將台灣的友善及社會自由、多元的一面，傳給大陸民眾，絕對是幫助台灣，甚至提升台海的安全。

連勝文晚間透過臉書指出，延宕多時的雙城論壇終於要在台北揭幕，但令人遺憾的是，民進黨對難得的兩岸交流機會仍做了諸多限制，特別是禁止大陸媒體前來採訪，感覺上好像又回到早年戒嚴時期兩岸的肅殺氛圍，不讓大陸媒體來，他認為是錯失一個宣傳台灣的好機會。

連勝文表示，透過兩岸特定的媒體、網軍及名嘴網紅的推波助瀾，兩岸民間的敵意持續高升，再加上社群媒體演算法及破碎式的傳播模式，導致有關於兩岸的訊息，在雙方社會都是以負面且偏頗的方式呈現。大陸有14億人口，每天無數的新聞透過聳動標題來吸引點擊率的做法，相比台灣媒體有過之而無不及。

連勝文說，有關於台灣或台灣民眾的善意，大陸民眾大都看不到，看到的卻是台灣當權者各種充滿敵意的作為。若是這種情況繼續惡化，當大陸有一半的人、也就是7億人民變成鷹派，對台灣充滿敵意並主張使用武力時，將會是多糟糕的情況？

連勝文說，這也是為什麼國民黨一向主張透過交流來降低彼此的敵意，尤其是減少兩岸民間不必要的誤解，這才是真正保護台灣安全的有效做法。

連勝文也說，民進黨處理兩岸問題，一向都是以自己政治權力及金錢利益的需求為主要考量，透過抗中來鞏固自己權力，擁有權力後，再去攫取龐大的金錢利益，這變成民進黨生存的重要法則，至於台海穩定、降低戰爭風險等等，大概都只是口號，並非他們主要考量的重點。

因此，連勝文說，民進黨只要能持續透過抗中紅利奪權發財，那未來就會再看到類似大陸發射衛星，結果台灣卻說是發射飛彈，這種荒謬但騙選票極為有效的惡劣做法。兩岸若真的是兵兇戰危，恐怕最先跑的就是已經賺飽的抗中保台人士，倒楣的卻是多數無辜的台灣人。