「老友相見不容易」蔣萬安送大巨蛋瓷盤、華源致贈《春滿人間》有寓意

雙城論壇明登場，台北市長蔣萬安晚間六點半於圓山飯店宴請上海副市長華源等上海團，席開28桌，除兩市市府官員，還有不少產業界人士受邀，蔣萬安與華源晚宴致詞一致呼應老朋友「相見不容易」，華源還意有所指提及「台北之約、如願成行」。

晚宴互贈禮品，蔣萬安致贈華源印有台北大巨蛋、及首開球者、世界全壘打王貞治金雞獨立姿勢剪影瓷盤，象徵台北意涵，「為雙城論壇揮出好棒！」並且致贈時，還特別拿出印有去年雙城論壇「雙城好、兩岸好」字樣的禮品盒，呼應雙城論壇舉辦，就是為兩岸好。

華源則致贈蔣萬安一只上海市陶藝家協會副會長尉澗松先生的《春滿人間》藝術瓷瓶，展現上海現代都會風貌、上海市花蘭花傳統韻味，完美融合。展現上海城市文化發展，也意味上海台北深厚友誼，深厚合作，意寓兩市人民心手相連，共同繁榮的美好願景。

因今年雙城論壇風波不斷，先前陸委會封殺台辦主任金梅、副主任王立新、媒體等十一人，今天晚宴，華源致詞意有所指提到「台北之約，如願成行」，不過第一次訪台的華源今天致詞時，相較蔣萬安的確相當謹慎，全程都照稿唸。

晚宴雙主桌台北方包括市長蔣萬安、議長戴錫欽、副市長林奕華；上海方副市長華源、副秘書長王為人、台辦副主任李蕭東；產業界有台北市商業會副理事長王令麟、旺旺集團創辦人蔡衍明等。

由於今年雙城論壇，上海市長龔正無法出席，蔣萬安也會請上海代表團轉交與台北地景相關的禮品給龔正，感謝上海方去年的接待。據了解，蔣萬安致贈龔正的禮品，是精選自北市文化局老房子影像徵件《優選獎》得獎者王幗瑛的「北門與101同框」台北街景攝影作品，蔣萬安將充滿台北意象攝影作品裱框，將致贈給龔正。

這張致贈龔正的攝影作品「北門與101同框」，是在忠孝西路的北門望向台北101，一眼從清朝穿越現代的奇妙視角。