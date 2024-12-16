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雙城晚宴致詞 上海市副市長華源談兩市合作：親戚愈走愈親、朋友越走越近

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
雙城論壇明登場，台北市長蔣萬安今晚在圓山飯店12樓大會廳宴請上海副市長華源等上海團。記者余承翰／攝影
雙城論壇明登場，台北市長蔣萬安今晚在圓山飯店12樓大會廳宴請上海副市長華源等上海團。記者余承翰／攝影

2024台北、上海雙城論壇明天登場，台北市蔣萬安今天晚間於圓山飯店晚宴上海訪團。上海市副市長華源致詞中先是感謝為雙城論壇辛勤付出的各界，提到兩市在雙城論壇引領下，經貿合作、人文交流及民生福祉都持續提升，就連彼此青年也攜手追夢，「親戚愈走愈親、朋友愈走愈近。」

華源以尊敬的蔣萬安市長開場，逐一介紹台北市的貴賓。他致詞中說，今晚的圓山大飯店，華燈璀璨、勝友如雲，很高興能與新老朋友相聚在美麗寶島台灣，在此他代表上海市人民政府，對台北市政府盛情邀請和周到的安排，表示最忠心的感謝。

同時，華源也說，對蔣萬安市長和各界同仁，為雙城論壇的辛勤付出，表示最誠摯的謝意，更要藉此機會，轉達全體上海市民對台北市民的美好祝願。

華源表示，台北之約如願成行，一下飛機看到市容整潔優美，體會到城市的生機活力、感受到同胞們的親切熱情，特別是今天下午，參訪廣慈博愛園區，體會到台北市政府對基層社區治理的用心用力，給予老年人、嬰幼兒、殘疾人士等最需要關心群體的關愛關懷，這也反映出尊老愛幼等中華傳統美德，厚職於台灣社會，這些創新實踐，也值得上海很好學習借鏡。

華源說，親戚越走越親、朋友越走越近，多年來在雙城論壇引領下，兩市交往日益密切，經貿合作、人文交流及民生福祉都持續提升。同時也提到，有愈來愈多台北市民走進上海、了解上海，也有愈來愈多的台北青年留在上海，與上海青年攜手追夢，豐碩成果取得，感到得力於上海台北兩市同心而行，得利於雙城論壇推動，各界同仁的堅持不懈。

華源說，回時來時路，攜手在共贏，雙城論壇於2010年開始，迄今連續舉辦14屆，凝聚上海和台北共同美好經歷和結下的豐碩果實，明天又一次的雙城論壇，又將如期舉辦，這是兩市交流合作的盛事，也是兩岸和平發展融合發展的好事；兩市各界菁英再度聚首，圍繞智慧治理、永續未來主題，共謀兩市、合作共贏大計

華源說，相信在兩市的政府努力下，雙城論壇工作機制帶動下，上海台北交流互鑒，會愈來愈深入，合作領域會愈來愈寬廣，繼續推動兩市進一步提高城市治理效能，更高質量城市發展，最終也能更好服務於兩座城市的人民群眾。

最後，華源再次感謝蔣萬安市長、台北各位朋友熱情款待精心安排，身體健康、工作順利、闔家幸福，2024上海台北城市論壇成功。

雙城論壇明登場，台北市長蔣萬安今晚在圓山飯店12樓大會廳宴請上海副市長華源等上海團。記者余承翰／攝影
雙城論壇明登場，台北市長蔣萬安今晚在圓山飯店12樓大會廳宴請上海副市長華源等上海團。記者余承翰／攝影

上海 北市 圓山飯店 蔣萬安 雙城論壇

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