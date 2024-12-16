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雙城論壇晚宴上致詞！蔣萬安引瓊瑤自傳「戰爭代表就是流浪與苦難」 談交流與和平

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
雙城論壇明登場，台北市長蔣萬安今晚在圓山飯店12樓大會廳宴請上海副市長華源等上海團，蔣萬安首先致詞提。圖／擷取自YouTube頻道「udn video」
雙城論壇明登場，台北市長蔣萬安今晚在圓山飯店12樓大會廳宴請上海副市長華源等上海團，蔣萬安首先致詞提。圖／擷取自YouTube頻道「udn video」

雙城論壇明登場，台北市長蔣萬安今晚在圓山飯店12樓大會廳宴請上海副市長華源等上海團。蔣萬安首先致詞提及，雙城你我負重前行，這次能夠相聚，彼此克服許多困難，也引用瓊瑤一席話「戰爭代表就是流浪與苦難」，提醒交流與和平的重要。

蔣萬安致詞表示，雙城論壇從2010年開始舉辦，每一年台北、上海輪流主辦，已經走過15個年頭，去年特別感謝上海的朋友們周到接待，今年我們在台北再次和上海朋友們相聚，實在不容易，非常歡迎大家的到來。

蔣萬安說，特別時刻總讓我們想起特別的人，今天他想起對台北、對上海都深具意義的瓊瑤女士，瓊瑤在上海就讀小學，在台灣文壇綻放光芒，也是兩岸開放探親後，第一個赴陸拍攝取景的台灣影視製作人，開啟兩岸影視合拍的風潮，加深共同文化記憶。

蔣萬安提及瓊瑤作品「還珠格格」中一句話，「受過傷的心要用真心來修補」，瓊瑤也在自傳提到「戰爭代表就是流浪與苦難」，這些都提醒我們交流與和平的重要。  

蔣萬安講到上海，也讓他想起歌手周杰倫的歌「上海1943」，唱出老上海懷舊的街道小巷。台北也一樣，今年正好是台北建城140周年，他上任之後，讓台北大巨蛋完工啟用，在這裡辦第一場演唱會的歌手正是周杰倫，接下來阿妹也即將在台北大巨蛋舉辦跨年演唱會，明天我們就會帶各位參觀大巨蛋。

蔣萬安說，台北和上海的文化交流，一直在音樂、藝術等多個領域延續，音樂的凝聚力和共鳴帶來連接人心的力量、超越地域的界線、弭平誤解與隔閡，無論是台北或上海，我們都是粉絲。

蔣萬安直言，「雙城你我負重前行，這次能夠相聚，彼此克服許多困難，而且不畏風雨，再次歡迎大家來到台北，祝福這次論壇成果豐碩，同時一起為雙城好、兩岸好，繼續努力。」

上海 圓山飯店 瓊瑤 蔣萬安 雙城論壇

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