菜單曝光濃濃台灣味！蔣萬安席開28桌宴請上海團 有蔣宋美齡最愛甜點

雙城論壇明登場，蔣萬安今晚於圓山飯店宴請上海副市長華源等上海團，華源一行人車隊晚間5時45分左右抵達圓山飯店。蔣萬安晚宴菜單也曝光，除了有蔣宋美齡最愛的紅豆鬆糕，菜單也很有台灣味，包括蔣萬安宜蘭女婿的宜蘭膽肝，還有蒜清花蓮黃金蜆、澎湖小捲、府城蝦捲、台式佛跳牆、古早味炒米粉等。

今年雙城論壇由華源率團的上海團今天下午一時左右抵達松山機場後，下午也到廣慈園區參觀，晚間則由蔣萬安於圓山飯店設宴招待，席開28桌。

晚宴菜單也曝光，包括宜蘭膽肝、干貝吻魚花生、閩式醬白玉；還有蒜清花蓮黃金蜆、畫蔥澎湖小捲、府城蝦捲；龍騰四喜舞沙拉；台式經典佛跳牆；金棗酒香蒸活明蝦；紅刺蔥快樂豬；火桐扁尖筍花膠老鴨湯；五柳飄香龍虎斑；古早味桂花炒米粉；圓山經典紅豆鬆糕；最後還有寶島季節水果盤。

據了解，今天雙城論壇晚宴，北市府特別邀請國樂團演出，曲目也很有台灣味，選曲曲目有東方及西方曲目，其中東方曲目也刻意挑選台語天后江蕙的「家後」、鄧麗君曾翻唱的「夜來香」、周杰倫「菊花台」等曲目。