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上海團參訪首站抵社福大樓！林奕華與上海副市長對話曝 北市官員：過程融洽
2024台北上海雙城論壇明天登場，上海市副市長華源率隊今天中午落地抵達松山機場，下機後的第一站參訪行程便是去信義區的廣慈博愛園區社福大樓，會後，負責帶領參訪的社會局長及衛生局長透露，過程中著重於設施設備，氣氛非常融洽。
上海副市長華源一行人約莫下午3點半抵達時廣慈社福大樓，台北市副市長林奕華迎接。林奕華上前握手表示，「又見面了」。華源回覆道，「好！前來學習。」隨後便進入大樓內參訪長照、親子館等單位，行程約莫半小時，於下午4點離場。
會後，帶領參訪的衛生局長黃建華表示，參訪二樓復健中心時，參觀上肢復健機器人也就是所謂的鏡像手，這個機器是戴在受傷的手上，並以健康的手進行引導，接著則是電療職能治療、物理治療，以及下肢機器人輔具。
帶領參訪的社會局長姚淑文表示，三樓部分是參訪南區輔具中心，針對身心障礙者、行動不便的長者，如何讓生活更加便利，包含便利的起居室、生活空間及電動輪椅等，尤其輔具功能也有特別說明。緊接著參訪廣慈親子館，介紹了電子化的設備、資訊化，讓大家了解目前實施的人數。
姚淑文也說，過程中華源也很關心廣慈親子館的使用率，認為是提供社區民眾很好的服務設施，社會局則回應該館一年有12萬人次使用。
媒體也詢問到華源過程中是否有給予回饋？或者分享上海經驗？姚淑文說，上次到上海也特別針對上述參訪的設施了解，大家互相交流學習；不過今天以台北為主，沒有特別提到上海的經驗。
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