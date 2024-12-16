雙城論壇行程成機密？綠營批蔣萬安未鬆口透露資料：把議員當賊在防

上海市副市長華源下午約1 時搭機抵達台北松山機場，台北、上海「雙城論壇」正式展開。民進黨北市議員顏若芳指出，上海訪團行程成蔣市府機密，是一面想要議會通過預算給錢、一面又把議員當賊在防，上海方明天在君悅飯店設宴回請台北方，除了邀請台北市政府外，在議會的部分，則邀請了國民黨、民眾黨議員，就是獨缺民進黨。

顏若芳表示，雙城論壇上海訪團今天抵台，而在這段期間，多次跟蔣市府索要上海訪團在台行程資料，但蔣市府遲至上周五仍在跳針稱「正在安排中」上海團來台，無論是名單或是行程都必須要報到陸委會，絕對沒有兩三天前才在安排的道理，可見蔣萬安根本是在騙鬼。

顏若芳說，如果雙城論壇真的像蔣萬安所說的堅持「對等、尊嚴、善意、互惠」，那就更不該漏邀任何政黨，而應讓每個政黨的民意代表，都有機會忠實呈現台北市民的聲音，可見北市府不是心虛，就是「逢中就軟」，哪有找外人來羞辱國人的道理？

她說，還記得今年中旬，北市府興高采烈宣布續辦雙城論壇，卻被上海方以拖待變，後來在北市府一哭二鬧下才終於成行，可見現在的雙城論壇，對中國已是「食之無味、棄之可惜」，只有北市府還在熱臉貼冷屁股。雙城論壇辦了15年來，每年都要花1百多萬，但換來的實質效益少之又少，更讓台灣年年被吃豆腐，這樣偏頗行事、一言堂式的的論壇，不要也罷。