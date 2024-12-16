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憂參訪過程現抗議！雙城論壇上海團赴廣慈衛福大樓 出動30警力維安

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
雙城論壇今登場，上海參訪團下午赴廣慈衛福大樓參訪，警方出動約30名警力維護安全。記者李奕昕／攝影
雙城論壇今登場，上海參訪團下午赴廣慈衛福大樓參訪，警方出動約30名警力維護安全。記者李奕昕／攝影

雙城論壇今明兩天登場，警方掌握情資現場會有獨派團體抗議、統派團體聲援，已規劃勤務維護安全。上海參訪團今下午3時半赴台北市廣慈衛福大樓參訪，警方出動約30名警力維安，未發現有相關團體到場，參訪行程約40分鐘結束。

警方規劃在公開行程使用警力共255人次，今天松山機場入境85人、圓山飯店晚宴30人，明天晶華酒店論壇90人、君悅酒店午宴20人、松機出境30人；針對其餘參訪及用餐行程，由便衣警察組成行動維安小組隨行，轄區分局也會派員到場，視聚眾情資及現場狀況增加警力。

警方將設意見表達區，供獨派、統派團體表達意見，區隔雙方避免衝突，設改道牌維持秩序，視聚眾情資及現場狀況設鐵馬護欄，原則上採柔性勸導，避免情勢升高，並低調部屬警力。

警方出動北市警察局、航空警察局警力維安，保安警察第一總隊待命，若警力不足時支援，確保過程平順。

雙城論壇今登場，上海參訪團下午赴廣慈衛福大樓參訪，警方出動約30名警力維護安全。記者李奕昕／攝影
雙城論壇今登場，上海參訪團下午赴廣慈衛福大樓參訪，警方出動約30名警力維護安全。記者李奕昕／攝影
雙城論壇今登場，上海參訪團下午赴廣慈衛福大樓參訪，警方出動約30名警力維護安全。記者李奕昕／攝影
雙城論壇今登場，上海參訪團下午赴廣慈衛福大樓參訪，警方出動約30名警力維護安全。記者李奕昕／攝影

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