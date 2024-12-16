【重磅快評】陸委會封殺陸黨媒 原來文革還在搞

雙城論壇舉辦多年，陸委會破天荒封殺大陸官員和上海記者來台採訪；陸委會副主委梁文傑說，中共所有媒體都是黨的宣傳單位，「這跟新聞自由沒有關係，因為對方沒有新聞自由」。梁文傑說得如此義正辭嚴，讓很多大陸人驚覺：「不到台灣，不知道文革還在搞」。

網路有句順口溜︰「不到北京不知道自己官小，不到上海不知道自己錢少，不到海南島不知道自己身體不好」，後來被KUSO補刀一句「不到台灣不知道文革還在搞」。不只是共產黨靠大內宣起家，民進黨也是箇中好手，在內鬥內行領域，可謂「民共一家親」。

賴清德總統出訪前，國安劇本就已寫好。根據綠營籌拍的「零日攻擊」劇本，中國大陸利用媒體、社群，企圖裂解台灣士氣，滲透國內的第五縱隊啟動內部破壞，台灣正面臨解放軍的軍事行動。國安高層和國防部日前不斷預告，共軍將舉行「聯合利劍C」等史上最大兵力威脅台灣，但中共官方並未發布演訓資訊、日韓等周邊國家也靜悄悄，路透社則報導，美軍官員表示，共軍在東海、南海的海軍部署有所增加，但與過去的其他大型演習一致。民進黨拔劍四顧心茫茫，雙城論壇變成稻草人，封殺上海市台辦主任金梅及9名上海記者，也是剛好而已，標準的文革套路。

雙城論壇自2010年舉辦以來，陸方官員、媒體第一次來台被官方阻撓。對於封殺上海台辦主任金梅，梁文傑證實，因為上海方回絕直接溝通，這次雙城論壇若只要簽「小貓熊備忘錄」，上海市副市長華源帶團訪台已足夠；至於9名陸媒無法隨團訪台，梁文傑說，大家都很清楚，中共所有媒體都是黨的宣傳單位，不管哪一家來，口徑應該都一樣，陸媒在台灣已有8家、12名記者，陸委會認為已很足夠，不需要再有更多的人。

早在今年8月，北市府擬邀上海市長龔正訪台之際，梁文傑就曾放話，上海市長只是上海市的「二把手」，台北市長則是台北市一把手，若邀請二把手來台，「層級不會太高」。事實上，雙城論壇舉辦以來，只有馬政府時期曾邀當時上海市長韓正訪台，其餘歷屆都是上海市副市長層級來台，如果龔正來台，將是兩岸交流重大突破，這個功勞會記在誰的頭上？

民進黨當然不樂見兩岸交流開花結果，更不願成果被台北市長蔣萬安收割，原本雙城交流平台，如今宛如兩岸交鋒擂臺，梁文傑奉行毛澤東名言：「戰略上藐視敵人、戰術上重視敵人」，表面貶抑上海訪問團的身價、封殺大陸媒體，暗地卻洩漏賴清德總統畏懼中共主席習近平的意味。

誠如梁文傑所言，大陸媒體固然是為黨宣傳，台灣綠媒其實也不遑多讓，許多側翼、網軍為「民」喉舌，為的都是民進黨利益，功在黨國的綠媒主管可以出任國家通訊社長，民進黨將黨政媒一體發揮得淋漓盡致；身為國家機器的陸委會封殺身為宣傳機器的大陸媒體，其實是「龜笑鱉沒尾」，明年在上海舉辦的雙城論壇，陸方是否也可比照辦理，封殺所有親綠媒體訪陸，「反正都是為民進黨宣傳」。