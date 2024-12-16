雙城論壇登場華源今午抵台 民團聚集松機外險爆衝突員警制止帶離

雙城論壇明登場，大陸上海副市長華源等人今午抵台，支持、反對團體午間聚集松山機場外表達訴求，其中新黨成員游智彬不滿反對方「阻擾兩岸交流」，一度靠近台灣國成員，遭員警制止並帶離，現場未釀衝突。

據悉，因應雙城論壇舉辦，為避免衝突事件發生，台北市警方提前部署警力維安，雖機場範圍屬集會禁制區，警方視情況仍在松山機場航廈外劃設正反兩方意見表達區。

其中，台灣國成員十餘人在航廈外大喊「台灣中國、一邊一國」，新黨、統促黨、上海在台同鄉會等團體則在另處表示支持及歡迎。