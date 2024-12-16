雙城論壇登場華源今午抵台 民團聚集松機外險爆衝突員警制止帶離
雙城論壇明登場，大陸上海副市長華源等人今午抵台，支持、反對團體午間聚集松山機場外表達訴求，其中新黨成員游智彬不滿反對方「阻擾兩岸交流」，一度靠近台灣國成員，遭員警制止並帶離，現場未釀衝突。
據悉，因應雙城論壇舉辦，為避免衝突事件發生，台北市警方提前部署警力維安，雖機場範圍屬集會禁制區，警方視情況仍在松山機場航廈外劃設正反兩方意見表達區。
其中，台灣國成員十餘人在航廈外大喊「台灣中國、一邊一國」，新黨、統促黨、上海在台同鄉會等團體則在另處表示支持及歡迎。
不過，新黨成員游智彬不滿反對方「阻擾兩岸交流」，一度脫離意見表達區，靠近台灣國成員，遭認定有意滋擾其他民間團體表達訴求，大批警力立刻上前制止並將游帶離，場面一度緊張，所幸全程無衝突發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言