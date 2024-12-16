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雙城論壇上海團抵台遇陳抗 新黨游智彬大罵台灣國王八蛋遭警架走

聯合報／ 記者林佳彣楊正海／台北即時報導
獨派團體台灣國在松山機場外舉旗陳抗，喊出「台灣中國、一邊一國」時，新黨游智彬（米色衣服者）突然跑到現場，大罵「王八蛋」，現場警方立刻上前將人帶走。圖／讀者提供
獨派團體台灣國在松山機場外舉旗陳抗，喊出「台灣中國、一邊一國」時，新黨游智彬（米色衣服者）突然跑到現場，大罵「王八蛋」，現場警方立刻上前將人帶走。圖／讀者提供

台北、上海「雙城論壇」將登場，獨派團體台灣國中午就到台北松山機場舉旗陳抗，新黨游智彬不滿對方來搗蛋，亂入並大罵王八蛋，被警方強制拖離。隨後，上海市副市長華源等人抵台，下午約1點步出機場時，獨派人士不停高喊「台灣中國、一邊一國」。

台灣國一行10餘人中午12點多就到松山機場，訴求「統戰樣板、論壇停辦」，直言論壇有弊無利，甚至已經淪為統戰樣板、市長蔣萬安的作秀舞台，因此要求雙城論壇應立即停辦；也有聲援八旗出版社總編輯富察、李延賀，呼籲保障言論自由、立刻釋放李延賀。

台灣國理事長陳峻涵指出，首都台北市對應的是首都北京市，但論壇是台北對上海，帶隊僅是排名第三的上海副市長，認為蔣萬安自我矮化，何來對等？另外，共軍圍台演習，頻繁跨越中線挑釁，何來善意？中國學生以中國台北稱呼台灣隊，何來尊嚴？多年的論壇一事無成，何來互惠？

不過，台灣國在松山機場外舉旗陳抗，喊出「台灣中國、一邊一國」時，新黨游智彬突然跑到現場，大罵「王八蛋」，現場警方立刻上前將人帶走。

游智彬不滿台灣國頻罵，「雙城論壇為什麼來搗蛋？兩岸交流不好嗎？」他直呼是破壞交流、霸凌兩岸關係、破壞兩岸和平，也主張兩岸要交流，我們要來歡迎上海團，但是不容許獨派搗蛋，更希望警方要中立。他質疑民進黨，為什麼要霸凌台北市政府？海基會完不成的任務，還要丟給蔣萬安，結果你們還給人家穿小鞋。

「人家要來，你居然煽動群眾在現場圍堵人家」，游智彬批民進黨政府惡劣，準備破壞兩岸和平、兩岸交流，讓兩岸和平沒有生機，主人邀請客人，結果獨派在現場放狗咬人，完全展現民進黨的雙標，這也是台灣民主的恥辱，更是台灣兩岸和平的恥辱，這是台灣人的悲哀，也是中華民國的悲哀。 

上海市副市長華源等人下午約1點陸續步出松山機場，台灣國高舉旗幟，大喊「台灣中國、一邊一國」，持續至接送上海團的車輛離去。

獨派團體台灣國今天中午12點多就到松山機場，訴求「統戰樣板、論壇停辦」，也有聲援八旗出版社總編輯富察、李延賀，呼籲保障言論自由、立刻釋放李延賀。記者林佳彣／攝影
獨派團體台灣國今天中午12點多就到松山機場，訴求「統戰樣板、論壇停辦」，也有聲援八旗出版社總編輯富察、李延賀，呼籲保障言論自由、立刻釋放李延賀。記者林佳彣／攝影
獨派團體台灣國一行10餘人今天中午12點多就到松山機場，訴求「統戰樣板、論壇停辦」。記者林佳彣／攝影
獨派團體台灣國一行10餘人今天中午12點多就到松山機場，訴求「統戰樣板、論壇停辦」。記者林佳彣／攝影
新黨游智彬今到松山機場亂入台灣國陳抗現場，大罵「雙城論壇為什麼來搗蛋？兩岸交流不好嗎？」圖／讀者提供
新黨游智彬今到松山機場亂入台灣國陳抗現場，大罵「雙城論壇為什麼來搗蛋？兩岸交流不好嗎？」圖／讀者提供
上海市副市長華源等人抵台，下午約1點步出機場時，獨派團體台灣國不停高喊「台灣中國、一邊一國」。記者林佳彣／攝影
上海市副市長華源等人抵台，下午約1點步出機場時，獨派團體台灣國不停高喊「台灣中國、一邊一國」。記者林佳彣／攝影

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