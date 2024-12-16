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聲援富察團體籲蔣萬安向上海表關切 北市：會循適切管道

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
雙城論壇將登場，聲援富察連署工作小組今也呼籲北市長蔣萬安雙城期間，向上海市政府表達對此案的關切。北市府發言人殷瑋表示，市府昨天也已公開表達，市長蔣萬安願意循適切的管道來全力的協助。圖／北市府提供
雙城論壇將登場，聲援富察連署工作小組今也呼籲北市長蔣萬安雙城期間，向上海市政府表達對此案的關切。北市府發言人殷瑋表示，市府昨天也已公開表達，市長蔣萬安願意循適切的管道來全力的協助。圖／北市府提供

雙城論壇將登場，聲援富察連署工作小組今也呼籲北市長蔣萬安雙城期間，向上海市政府表達對此案的關切。北市府發言人殷瑋表示，市府昨天也已公開表達，市長蔣萬安願意循適切的管道來全力的協助。

殷瑋也表示，其實去年北市府就已向對岸有做過相關表達，重點是這其實都是中央的權責，如果中央的責任做不到，卻要一直推給地方政府的話，是不是乾脆台北市政府來接管海基會就好了呢？

殷瑋也提到，在中央甩鍋給地方、地方願意全力協助的情況底下，市府還是要提醒海基會，不要自甘墮落，不要變成政治的打手。像這樣子要營救談人的事情，不能夠拿出來做公開的政治操作，而是應該循任何的可能管道，真實地去想辦法去支持、去提供該有的協助，這樣才是正辦。

雙城論壇

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