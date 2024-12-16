上海副市長華源抵達 台北、上海「雙城論壇」正式展開

上海市副市長華源下午12時55分，搭機抵達台北松山機場，台北、上海「雙城論壇」正式展開。 依照慣例，由台北市副市長林奕華接機，但「冷處理」雙方均未受訪；機場外則有獨派人士前往接機，高喊台灣中國一邊一國。

這次雙城論壇，除了明天緊湊的主論壇、分論壇，華源一行也抽空今天下午參觀參訪廣慈博愛園區，接著出席圓山飯店舉辦的接風晚宴，由台北市長蔣萬安作東。

華源今天穿著 西裝、打著紅色領帶，率領主團約20人，下機後與在機場接機的台北市副市長林奕華觀傳局長王秋冬等人一一握手寒暄，走出航站。

媒體喊問，有沒有覺得兩岸春暖花開、雙城不容易，有沒有轉交禮物給蔣萬安市長?華源和一旁的林奕華均微笑未答。