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上海副市長華源抵達 台北、上海「雙城論壇」正式展開

聯合報／ 記者楊正海林佳彣／台北即時報導
上海市副市長華源下午12時55分，搭機抵達台北松山機場，雙城論壇正式展開。記者楊正海/攝影。
上海市副市長華源下午12時55分，搭機抵達台北松山機場，雙城論壇正式展開。記者楊正海/攝影。

上海市副市長華源下午12時55分，搭機抵達台北松山機場，台北、上海「雙城論壇」正式展開。 依照慣例，由台北市副市長林奕華接機，但「冷處理」雙方均未受訪；機場外則有獨派人士前往接機，高喊台灣中國一邊一國。

這次雙城論壇，除了明天緊湊的主論壇、分論壇，華源一行也抽空今天下午參觀參訪廣慈博愛園區，接著出席圓山飯店舉辦的接風晚宴，由台北市長蔣萬安作東。

華源今天穿著 西裝、打著紅色領帶，率領主團約20人，下機後與在機場接機的台北市副市長林奕華觀傳局長王秋冬等人一一握手寒暄，走出航站。

媒體喊問，有沒有覺得兩岸春暖花開、雙城不容易，有沒有轉交禮物給蔣萬安市長?華源和一旁的林奕華均微笑未答。

華源一行人下機直後從入境出口出來，左邊是獨派陳抗區，右邊是統派，綠營人士抗議，獨派人士舉牌高喊台灣中國一邊一國，警方未阻止，但以警力及紅龍柱在機場內建立隔離通道，由警方隨扈及制服警力保護，未讓抗議人士靠近。陸方人士對於抗議，沒有回應，直接上車前往下榻的晶華酒店。

雙城論壇展開，上海團抵達時，松山機場外獨派人士前往「接機」高喊台灣中國一邊一國。記者楊正海/攝影
雙城論壇展開，上海團抵達時，松山機場外獨派人士前往「接機」高喊台灣中國一邊一國。記者楊正海/攝影

雙城論壇

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