迎雙城論壇 松機設「意見表達區」 藍綠議員這樣看

雙城論壇明天登場，上海副市長華源等主團71人，今天下午陸續抵達松山機場。機場外也有不少民眾高舉「統戰樣板、論壇停辦」等標語，警力也在航廈出口兩處設置「意見表達區」。綠營議員認為，雙城論壇沒有實質意義，相信會有不少民眾自主表達意見。而藍營議員籲理性表達意見，不要干擾或挑釁行為。

大約中午12點多，松山機場陸續出現民眾拿著「統戰樣板、論壇停辦」「雙城論壇 國共合謀、木馬屠城」等標語抗議，也有民眾拿出，「保障言論自由，立即釋放李延賀」，聲援八旗文化總編輯富察。

民進黨北市議員洪健益說，這次的雙城論壇，全國民眾都呈現兩極化看法，很多人認為在共軍繞台、軍演等被欺負時間點，所舉辦的雙城論壇沒有實質上的意義，因此相信會有民眾自主表達意見，台北市長蔣萬安規畫「意見表達區」的處理方式，會有這樣的處境也該怪自己。

洪健益說，除了松山機場，可能住處及論壇舉辦地點、晚宴也會有民眾陳抗，台灣是自由民主的國家，應該要給民眾充裕表達言論自由的空間，至於怎麼維護和警戒就要看北市府的警戒。

國民黨北市議員秦慧珠表示，設立「意見表達區」確實有必要，這次上海團也不到百人，不管是晶華酒店、圓山飯店等活動或住宿處，仍有許多外國旅客，不能影響到其他遊客，但也呼籲意見表達的民眾要理性的表達自己的立場。

秦慧珠表示，台灣是民主社會，透過不管是媒體報導或者到場表達，外賓都會看見，但是不要干擾到活動進行、人身安全，甚至是挑釁的行為，保持理性風度，畢竟最後為難到的是台北市的警察。