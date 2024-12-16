拒上海9記者採訪雙城論壇 陸委會：都是黨的宣傳單位

雙城論壇將於明日登場，上海副市長華源等主團71人預計今日下午抵達松山機場，但上海市台辦主任金梅及9名上海記者遭賴政府封殺。對此，陸委會16日發布新聞稿稱，這是因為上海市台辦主任金梅拒絕來台後與陸委會或海基會會面溝通，而中共所有媒體都是黨的宣傳單位。

針對這次雙城論壇引發的爭議，陸委會周一中午發布新聞稿表示，有關近期外界對政府處理上海市台辦主任、上海媒體團來台參加「雙城論壇」等質疑政府限制兩岸交流、封殺新聞自由等「不實批評」，大陸委員會重申持續推動兩岸健康有序交流的政策不變。

陸委會在新聞稿中也再次強調政府處理這次雙城論壇的基本原則：

一、政府在當前兩岸情勢仍舊嚴峻，中共持續對台文攻武嚇及國際社會關切台海和平之際，仍釋放最大善意，積極促成「雙城論壇」順利舉辦。本次上海訪團專案申請，係在整體情勢通盤考量下，依照「關聯性、專業性與必要性」原則進行審查。

二、國台辦今年6月公布「懲獨22條」並設立舉報專線等極不友善的行為，已嚴重影響兩岸正常交流及我民眾赴陸人身安全，爰我方對中共涉台系統重要官員來台均嚴格審查，政府審查標準一致；例如，「雙城論壇」與「兩湖論壇」都前後一致，若台辦主任要求來台須與本會或海基會會面溝通，此前也有處理案例，但很遺憾本次上海市台辦方面予以拒絕。

三、另近期以來政府未有核准任一中國大陸媒體團來台；且本次市府與訪團同意聲明書的在台「三不一低調」（包括同意不接受媒體專訪與全程保持低調）等原則，有關上海媒體團來台事，政府認為與論壇舉辦的關聯性及必要性並不高，而且中共所有媒體都是黨的宣傳單位，此事根本無涉新聞自由，何況目前陸媒已有駐點記者8家12人，可充分進行採訪事宜。

四、「雙城論壇」辦理在即，希望台北市政府與中央政府配合，讓論壇順利舉行。過去以來政府從未對參與論壇或出席午晚宴等各界人士所謂「查水表」等，呼籲相關人士等不要惡意放話，破壞交流本身所須的外在和諧氛圍，及政府致力營造兩岸良性互動的努力。