快訊

敘利亞看守內閣已上路 以色列竟趁亂空襲入侵

Fans17上傳逾萬部未成年片遭搜索 收押6人竟見「爆料公社」負責人

台股小漲19點收23,039點 台積電上漲20元收1085元

拒上海9記者採訪雙城論壇 陸委會：都是黨的宣傳單位

聯合報／ 大陸中心／即時報導
針對政府拒絕9名上海記者來台採訪雙城論壇，陸委會16日發布新聞稿稱，此事無涉新聞自由，且中共所有媒體都是黨的宣傳單位。（圖／本報系資料照）
針對政府拒絕9名上海記者來台採訪雙城論壇，陸委會16日發布新聞稿稱，此事無涉新聞自由，且中共所有媒體都是黨的宣傳單位。（圖／本報系資料照）

雙城論壇將於明日登場，上海副市長華源等主團71人預計今日下午抵達松山機場，但上海市台辦主任金梅及9名上海記者遭賴政府封殺。對此，陸委會16日發布新聞稿稱，這是因為上海市台辦主任金梅拒絕來台後與陸委會或海基會會面溝通，而中共所有媒體都是黨的宣傳單位。

針對這次雙城論壇引發的爭議，陸委會周一中午發布新聞稿表示，有關近期外界對政府處理上海市台辦主任、上海媒體團來台參加「雙城論壇」等質疑政府限制兩岸交流、封殺新聞自由等「不實批評」，大陸委員會重申持續推動兩岸健康有序交流的政策不變。

陸委會在新聞稿中也再次強調政府處理這次雙城論壇的基本原則：

一、政府在當前兩岸情勢仍舊嚴峻，中共持續對台文攻武嚇及國際社會關切台海和平之際，仍釋放最大善意，積極促成「雙城論壇」順利舉辦。本次上海訪團專案申請，係在整體情勢通盤考量下，依照「關聯性、專業性與必要性」原則進行審查。

二、國台辦今年6月公布「懲獨22條」並設立舉報專線等極不友善的行為，已嚴重影響兩岸正常交流及我民眾赴陸人身安全，爰我方對中共涉台系統重要官員來台均嚴格審查，政府審查標準一致；例如，「雙城論壇」與「兩湖論壇」都前後一致，若台辦主任要求來台須與本會或海基會會面溝通，此前也有處理案例，但很遺憾本次上海市台辦方面予以拒絕。

三、另近期以來政府未有核准任一中國大陸媒體團來台；且本次市府與訪團同意聲明書的在台「三不一低調」（包括同意不接受媒體專訪與全程保持低調）等原則，有關上海媒體團來台事，政府認為與論壇舉辦的關聯性及必要性並不高，而且中共所有媒體都是黨的宣傳單位，此事根本無涉新聞自由，何況目前陸媒已有駐點記者8家12人，可充分進行採訪事宜。

四、「雙城論壇」辦理在即，希望台北市政府與中央政府配合，讓論壇順利舉行。過去以來政府從未對參與論壇或出席午晚宴等各界人士所謂「查水表」等，呼籲相關人士等不要惡意放話，破壞交流本身所須的外在和諧氛圍，及政府致力營造兩岸良性互動的努力。

雙城論壇

延伸閱讀

雙城論壇在即 北市將送上海方大巨蛋瓷盤「揮好棒」

雙城論壇上海第3批先遣團抵台 婦人大喊這11字

即時短評／雙城登場民進黨這盤「海陸棋」豈拿人民玩火?

雙城論壇前夕民調 7成2市民支持續辦 6成3有助減緩緊張

相關新聞

上海副市長華源抵達 台北、上海「雙城論壇」正式展開

上海市副市長華源下午12時55分，搭機抵達台北松山機場，台北、上海「雙城論壇」正式展開。 依照慣例，由台北市副市長林奕華...

雙城登場 蔣萬安晚宴飄台味 宴會曲目有家後、菊花台

雙城論壇明登場，台北市長蔣萬安今晚將在圓山飯店宴請上海副市長華源等上海團，席開數十桌，除台北上海兩市參加雙城論壇官員，也...

雙城論壇上海第3批先遣團抵台 婦人大喊這11字

雙城論壇明天登場，今天上午約11點30分上海第三批先遣團成員約40人抵台，台北市政府則由工務局副局長張郁慧、交通局副局長...

雙城晚宴禮曝光！蔣萬安贈寓意深遠瓷盤 為雙城揮好棒

雙城論壇明登場，上海市副市長華源今率主團下午抵台，晚間蔣萬安在圓山飯店宴請上海團。據了解，今年蔣萬安致贈對岸的禮品為印有...

聲援富察團體籲蔣萬安向上海表關切 北市：會循適切管道

雙城論壇將登場，聲援富察連署工作小組今也呼籲北市長蔣萬安雙城期間，向上海市政府表達對此案的關切。北市府發言人殷瑋表示，市...

迎雙城論壇 松機設「意見表達區」 藍綠議員這樣看

雙城論壇明天登場，上海副市長華源等主團71人，今天下午陸續抵達松山機場。機場外也有不少民眾高舉「統戰樣板、論壇停辦」等標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。