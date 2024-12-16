雙城論壇在即 北市將送上海方大巨蛋瓷盤「揮好棒」

中央社／ 台北16日電

雙城論壇將登場，上海團今抵達、晚間參加晚宴；據了解致詞將以藝文為核心帶出台北上海連結、調性軟；北市將贈印有大巨蛋的盤子，印有全壘打王王貞治象徵為雙城「揮好棒」。

台北上海雙城論壇明天登場，上海團預計今抵台，晚間參加圓山飯店晚宴；據了解市長蔣萬安致詞將以文化面向帶出台北與上海之間的連結，調性偏軟；音樂將以國樂團演奏歌手江蕙「家後」、周杰倫「菊花台」以及上海味滿滿的「夜來香」。

而在禮物部分，北市將贈送上海方印有大巨蛋及全壘打王王貞治金雞獨立剪影的瓷盤，包裝盒上寫「雙城好兩岸好」；北市並另外準備裱框的台北街景得獎攝影作品，為「北門與101同框」，作為上海市長龔正的禮物，除了傳達兩市新舊交融的發展歷程，也寓意「期待老友下次見」。

據了解，紀念盤以台北大巨蛋為設計主題，更以王貞治金雞獨立打擊姿勢的剪影，希望這份禮物傳遞台北的熱情與願景，也象徵城市之間的交流與合作，如同大巨蛋內的每一場活動般精彩、持續為雙城揮出「好棒」。

雙城論壇

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