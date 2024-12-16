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雙城晚宴禮曝光！蔣萬安贈寓意深遠瓷盤 為雙城揮好棒

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
今年雙城論壇，上海市長龔正無法出席，蔣萬安也會請上海代表團轉交與台北地景攝影禮品給龔正，蔣致贈龔正的禮品，是精選自北市文化局老房子影像徵件《優選獎》得獎者王幗瑛的「北門與101同框」台北街景攝影作品。圖／北市文化局提供
今年雙城論壇，上海市長龔正無法出席，蔣萬安也會請上海代表團轉交與台北地景攝影禮品給龔正，蔣致贈龔正的禮品，是精選自北市文化局老房子影像徵件《優選獎》得獎者王幗瑛的「北門與101同框」台北街景攝影作品。圖／北市文化局提供

雙城論壇明登場，上海市副市長華源今率主團下午抵台，晚間蔣萬安在圓山飯店宴請上海團。據了解，今年蔣萬安致贈對岸的禮品為印有台北大巨蛋及首開球者、世界全壘打王貞治金雞獨立姿勢剪影瓷盤，象徵台北意涵，及「為雙城論壇揮出好棒！」

由於今年雙城論壇，上海市長龔正無法出席，蔣萬安也會請上海代表團轉交與台北地景相關的禮品給龔正，感謝上海方去年的接待。據了解，蔣萬安致贈龔正的禮品，是精選自北市文化局老房子影像徵件《優選獎》得獎者王幗瑛的「北門與101同框」台北街景攝影作品，蔣萬安將充滿台北意象攝影作品裱框，將致贈給龔正。

這張致贈龔正的攝影作品「北門與101同框」，是在忠孝西路的北門望向台北101，一眼從清朝穿越現代的奇妙視角。

據了解，蔣萬安之所以挑選這一張攝影作品送給龔正，是要呈現「新舊交融現代化城市」意象，尤其台北一零一是台北市地標，北門也有其歷史，台北與上海都是新舊交融城市，台北地景也正呼應上海城市發展歷程，透過送給龔正的攝影作品，也希望呼應「期待老友下次見！」

雙城論壇

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