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雙城上海主團將抵台 松山機場部署警力設「陳抗區」

聯合報／ 記者楊正海林佳彣／台北即時報導
雙城論壇上海副市長華源等主團71人，今天下午將抵達松山機場，機場一早就有大批警力部署。記者楊正海／攝影
雙城論壇上海副市長華源等主團71人，今天下午將抵達松山機場，機場一早就有大批警力部署。記者楊正海／攝影

雙城論壇明登場，上海副市長華源等主團71人，今天下午將抵達松山機場。機場一早就有大批警力開始部署，北市警方雖嚴陣以待，因警方情資，有歡迎團體，也有抗議團體可能會到機場，也在航廈出口兩處劃設「意見表達區」，一邊是接機歡迎區、另一邊是意見表達區，勤務採「柔性低調」。

上海團中午抵達時，由台北市副市長林奕華接機，行程包括先先參訪廣慈博愛園區，接著出席圓山飯店舉辦的接風晚宴，由台北市長蔣萬安作東，在圓山飯店結束後回程則會安排觀光巴士，體會台北街頭夜景。

警方目前掌握情資，有歡迎團體，也有抗議團體會到場，上海抵達松山機場時，已做好沙盤推演，會讓各團體各自表述，充分表達意見，並畫設「表達意見區」，警方指出，上海團從松山機場入境，將部署85名警力以及航警，圓山晚宴部署30名警力。

雙城論壇

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