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雙城論壇前夕民調 7成2市民支持續辦 6成3有助減緩緊張
雙城論壇後天舉行，根據「ETtoday 民調雲」今天所做最新民調，高達72.1％北市民支持繼續舉辦雙城論壇。台北市發言人殷瑋表示，這也反映多數市民認同台北市政府立場，越緊張越需要溝通交流。
雙城論壇舉辦前夕，有媒體民調，高達72.1％台北市民支持繼續舉辦雙城論壇。另外，對於雙城論壇對於減緩兩岸緊張關係是否有幫助，民調結果顯示，62.8%的台北市民認為舉辦論壇對於減緩兩岸緊張關係有幫助，認為沒幫助者為33.0%，表示不知道或沒意見者為4.2%。
殷瑋強調，雙城論壇是行之有年的官方對話平台，在中央官方管道近年已不再運行的情況下，更應該要對台灣的民主韌性有信心，開大門、走大路，這也是大多數台北市民支持雙城論壇持續舉辦的理由。
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