雙城論壇 上海主團71人今抵台

雙城論壇明登場，上海副市長華源等主團七十一人今天下午抵達松山機場。今年主題是「智慧治理、永續未來」，將簽署動物園小貓熊、智慧醫療兩項合作備忘錄，並參訪大巨蛋、廣慈園區等。市長蔣萬安今晚先在圓山飯店宴請上海團。

這次是蔣萬安上任後首次在台北舉辦雙城論壇，今年主論壇致詞，蔣萬安將延續去年「雙城好、兩岸好」主軸，並因應今年情勢提出兩岸互動基調，強調兩岸愈緊張愈需要交流。

今晚宴請上海團，據了解，蔣萬安致詞將採「柔性」基調，聚焦老朋友互動情誼，能見面很難得，與會有許多的兩岸產業界人士，如上海、台北往來頻繁的演藝及文化圈等，強調兩岸必須交流。

蔣祭出「以柔克剛」策略，對應近期陸委會封殺上海台辦主任金梅等十一人來台，還有海基會近日頻針對一貫道、八旗總監富察被捕等喊話蔣萬安等強硬作風。

「再壞還能多壞，都已經發生了…」市府知情人士直言，今年雙城論壇原本是一局好好的棋，「本來是中央與地方、台灣與大陸都能雙贏的棋，卻被陸委會、海基會下一個『海陸棋』下成死棋；今年能順利走完就好，光是能見面就不容易了」。

日前馬英九基金會邀陸生團訪台，因陸生一句祝賀中國台北隊引發綠營大力圍剿，今年雙城論壇登場前，北市警方嚴陣以待，市府已掌握有陳抗情資。北市副市長林奕華表示，市府相信台北市民有成熟的民主素養，這次雙城論壇舉辦場地有設置意見表達區，尊重民眾表達意見。

林奕華也呼籲，雙城論壇已行之多年，有其舉辦模式，也是目前兩岸僅存官方溝通平台之一，近日更有民調，多數民眾還是希望兩岸之間要有對話管道，兩岸和平紅利不會只屬於台北市。

華源率領的主團今抵台後將參訪廣慈園區，晚上由蔣萬安在圓山飯店設宴迎接；明天上午主論壇於晶華酒店登場，下午上海團主團將參訪大巨蛋。