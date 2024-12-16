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羅文嘉喊救一貫道道親／國民黨批「史上最廢」海基會

聯合報／ 記者林麗玉林佳彣鄭媁王千豪陳宥菘／台北報導

三名一貫道道親今年十月赴陸在廣東被捕，海基會秘書長羅文嘉日前喊話台北市長蔣萬安趁雙城論壇向陸方提及此事，給家屬一個答覆。北市府發言人殷瑋表示，海基會做不到的，台北市長蔣萬安會循適當管道全力協助。

雙城論壇登場前爆出一貫道三名道親赴陸被捕，不過，北市府原送出雙城論壇一○二名上海團名單，上海台辦主任金梅、副主任王立新及九名媒體共十一人申請來台被封殺，殷瑋直言「希望北市府協助，卻又不讓上海台辦來，豈不自我矛盾？」難道北市府接管了海基會？以後是不是蔣萬安兼任海基會董事長？林奕華兼任副董事長？

國民黨昨抨擊「史上最廢」的海基會竟要依賴雙城論壇與陸方溝通，羅文嘉可能對「雙城論壇」的中文理解能力有問題，足見海基會完全喪失應有的功能，剩下唯一功能就是甩鍋卸責，為了國內政治大噴政治口水，恰恰證明賴清德執政的無能，至今仍分不清楚中央與地方的職能分工、搞不明白兩岸交流各環節功能。

國民黨立委羅智強也表示，既然羅文嘉要把海基會業務推給蔣萬安，日前他已提案不但要刪掉海基會今年多要的七千萬元捐助，他還幫羅文嘉「加碼」再刪五千六百萬元，總計刪掉海基會一億二千六百五十七萬元的政府補助，以實現羅文嘉想把海基會「廢物化」心願。

羅智強說，這件事如果發生在國民黨執政時期，海基會秘書長敢把責任推給地方政府？不用等民進黨開罵，前總統馬英九一定叫海基會秘書長下台，也只有民進黨會重用這種沒能力、還卸責得趾高氣揚的政客；按羅文嘉邏輯，乾脆把海陸兩會併入台北市政府，由蔣萬安兼任陸委會主委和海基會董事長，「謝謝羅文嘉親口認證民進黨執政後海基會的廢物化」。

海基會昨再發新聞稿表示，八旗出版社總編輯富察（本名李延賀）被中共在上海逮捕近兩年，台北市民在上海市被逮捕，算不算兩城市的問題？海基會對任何國人遭遇中共迫害都會站出來，「蔣市長要不要在雙城論壇提出呼籲盡速釋放富察與一貫道信眾是自己的選擇」。

海基會表示，「如果為了討好中共，不敢對抓人的中共表達抗議，卻對自己人酸言酸語，無異自我矮化，自亂陣腳」。

殷瑋回應說，去年市府已向上海方反映富察案，至今海基會仍沒任何溝通管道，兩手一攤甩鍋地方政府，請海基會不要再卸責。

雙城論壇

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喊話蔣萬安救一貫道道親、八旗總編 北市反擊海基會：自廢武功還淪打手

台灣一貫道信徒滯陸 北市府允循管道全力協助

羅文嘉喊蔣萬安救一貫道 北市曝矛盾...難道蔣接管海基會？

批海基會史上最廢 國民黨：羅文嘉談話顯露賴清德無能

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