觀察站／感受到氛圍 李驍東低調

台北市長蔣萬安去年率百人訪團登陸參加雙城論壇，所到之處多未設限，蔣萬安不但在廟口夜市小吃街大啖美食、跟大陸民眾比愛心互動，更與上海市長龔正玩自拍、在上海街頭騎「共享單車」；今年輪到好客的台灣人作東，不但上海台辦主任金梅等官員及媒體被拒絕入境，北市府還要簽切結「低調、不受訪」，不禁令人想問「到底那邊民主、那邊獨裁」。

被視為「知台派」的上海台辦副主任李驍東十三日率先遣部隊來台，他深知今年的氛圍，昨上貓空纜車前被大批媒體問到「今天有特別想看什麼嗎？」僅低調回應「沒有，都依照市府安排來走」，被問是否看大貓熊也僅說「會有安排」，言談謹慎、低調。

民進黨今年大肆宣傳大陸會對台軍演，想以「大內宣」壓迫雙城論壇舉行，但前市長柯文哲執政時期因疫情改為視訊論壇，當時共機擾台嚴峻，柯文哲致詞直言共機擾台、阻礙我國參與世界衛生大會（WHA）及農產輸出，傷害兩岸民眾感情等語，並未見對岸切斷「視訊」；蔣萬安去年在主論壇致詞時也拋出盼望和平的訊息，以唐詩比喻兩岸關係不該「過盡千帆皆不是」，也不該一廂情願認為「輕舟已過萬重山」，須克服彼此分歧。

雖然民進黨政府設下重重關卡箝制此次雙城論壇，但北市府官員仍盡力想讓論壇出現亮點，例如邀上海團參觀大巨蛋就有三大用意，其一是大巨蛋為蔣萬安上任後的政績亮點，讓民眾期待卅多年的室內棒球賽場總算啟用，其二是象徵台灣、台北軟實力，帶動演唱會經濟，其三是大巨蛋緊鄰松菸文創園區，與台北作為人文城市有密不可分意涵。

另外，去年蔣萬安赴上海參觀上海社福照護型設施、類似台灣社宅的保租房，今年參訪行程也與去年相呼應，上海副市長華源會參訪廣慈社福園區，呼應今年雙城論壇「智慧治理、永續未來」主題。