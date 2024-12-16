蔣萬安 今晚圓山飯店宴陸團

雙城論壇明登場，台北市長蔣萬安今晚在圓山飯店宴請上海團，儘管二○一八年前市長柯文哲也在圓山舉辦雙城晚宴，但因圓山飯店是故總統蔣中正與夫人蔣宋美齡宴請訪華元首或要員的重要場地，蔣家第四代蔣萬安選在圓山宴請大陸訪團，具特殊意涵。

去年蔣萬安赴滬參加雙城論壇，刻意避開二○一五年雙城論壇場地、曾舉行蔣中正與蔣宋美齡訂婚的「浦西上海瑞金賓館」以免模糊焦點，這次上海團訪台北，主論壇仍選在舉辦雙城行之有年的晶華酒店，但晚宴規畫在圓山飯店，有延續蔣家人傳承的特殊意義。

北市議員秦慧珠認為，兩岸交流熱絡時期，大陸官員喜歡到圓山飯店吃吃飯、坐一坐，因為有濃厚歷史感，可知道哪張桌子、椅子是哪些人用過、坐過，這次雙城晚宴設在圓山飯店的確有其濃厚的歷史連結感，也可讓外界感受到歷史氛圍，另外，圓山飯店宴會廳可容納五、六十桌，也是目前五星級飯店宴會廳場地較為氣派的場地。

不具名藍營人士說，許多台灣企業搶破頭想參加晚宴，甚至透過關係請民代幫忙，比較大的企業是直接請民代幫忙能否喬坐主桌；這些企業家包括傳統產業、食品業等，但因陸委會要求市府舉辦雙城論壇要低調，想參加晚宴的人士也相對低調，尤其企業界對目前兩岸氛圍「大家心裡有數」，會擔心參加晚宴後「被查水表」怎麼辦？

另名知情人士說，企業界都希望藉由這次在台北舉辦雙城論壇的機會與上海官員接觸、多一點溝通聯繫管道，「不應吃個飯就代表什麼」。

另外，民進黨北市議員林延鳳昨質疑，今天晚宴及明天午宴她都沒受邀，卻有議員受邀午宴，質疑主辦方選擇性邀請。

據悉，明天午宴是上海方回請，受邀者包括國民黨議員詹為元、張斯綱、楊植斗及民眾黨陳宥丞、林珍羽等人，都是經議會通知；今晚晚宴是市府主辦，僅邀議長、副議長代表議員出席。前市長郝龍斌任內的晚宴都沒邀議員，柯文哲時期因議員要求才邀請，但曾發生社民黨議員苗博雅穿「台灣獨立」背心出席。

詹為元表示，有心交流可透過論壇而不是單場晚宴；林珍羽說，民進黨曾提案停辦雙城，他們真的想要被邀請？