冷眼集／賴政府給滬穿小鞋 陸不隨之起舞

今年台北上海雙城論壇將「如期」於周二登場，儘管上海團被賴政府「穿小鞋」、主責涉台事務的上海台辦主任金梅被封殺，陸方仍堅持來台。不隨賴政府動作起舞，顯示陸方對雙城論壇的看重，以及這個舉辦十多年未間斷的交流機制，在兩岸關係嚴峻下的特殊意義。

今年雙城論壇一波三折，先有我國安單位頻頻示警共軍威脅，宣稱共軍「利劍C」演習箭在弦上，後傳出若共軍持續對我升高軍事脅迫，我方不排除喊停論壇；之後陸委會在設定「隨時延辦」但書下，有條件放行，但隨即又來個回馬槍，以中共施行「懲獨廿二條」影響兩岸交流，及駐台陸媒已可充分採訪為由，封殺包含金梅在內的十一名訪團成員。

賴政府手持中央事務決策權柄，想以此反制共軍對台咄咄逼人姿態、擦亮「抗中保台」招牌，但又不願真正喊停活動、背負中斷交流罵名，才會出現史無前例的開半顆綠燈的怪現象，尤其把反制加諸在陸媒身上，更是無厘頭的開地圖砲，大開新聞、言論自由倒車。

事實上，在賴政府做出封殺十一名上海團成員消息傳出後，大陸網友罵翻，更傳出大陸應取消上海團來台的消息，質疑上海團為何還要「忍辱負重」來台參與論壇？但儘管大陸網上罵聲不斷，上海市府先遣團仍提前來台踩點，上海副市長華源也預計今天率團抵台，若無其他因素干擾，今年雙城論壇可望在風波和爭議中落幕。

大陸未因賴政府的掣肘而放棄雙城論壇，顯然是看重論壇在兩岸關係中扮演的角色。正因北京和民進黨間無互信和對話政治基礎，導致台海僵局難解，敵意升高。為使局勢得以掌控，同時推動兩岸市政和民間交流，大陸仍積極維繫與民進黨以外的交流平台，包括台北上海雙城論壇、南投與杭州的兩湖論壇。

此外，大陸或許也看好台北市長蔣萬安政治前景，若雙城論壇因賴政府「鬧脾氣」喊卡，蔣萬安或多或少也會受到傷害。

雙城論壇雖然聚焦市政交流，但蔣萬安作為藍營未來可能挑戰大位的政治明星，高度複雜和敏感的兩岸議題也是他繞不過的挑戰之一。

賴政府的態度則令人玩味，先是嚴厲警告，還要北市府以陸生團風波為戒，在封殺十多名訪團成員後，眼看已無理由再擋，就開始拋出包括一貫道人士、八旗總編富察被捕等人權案例，希望北市府向陸方轉達關切，似又凸顯論壇舉行的重要性，前倨後恭展露無遺。