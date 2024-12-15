喊話蔣萬安救一貫道道親、八旗總編 北市反擊海基會：自廢武功還淪打手

海基會秘書長羅文嘉日前喊話北市長蔣萬安救一貫道道親，今再度提醒蔣萬安，八旗出版社總編輯富察延賀被中共逮捕近兩年，被逮捕地是上海。北市發言人殷瑋反擊海基會，「自廢武功還淪政治打手」。

殷瑋說，羅文嘉可能對業務不熟，去年市府就已向上海方反映富察一事，但至今海基會仍舊沒有任何溝通管道，兩手一攤仍甩鍋地方政府。請海基會不要再卸責，也不要再把營救台人的事，當作媒體放話、政治消費的工具。負責與對岸進行對話本是陸委會與海基會的責任，兩岸事務本是中央權責，但如今海基會不但自廢武功、自我閹割，還自甘墮落、興風作浪，淪為政治打手。

殷瑋說，陸委會主動開記者會，將一貫道相關的議題拿出來進行政治消費。在台北市政府已公開說明「蔣萬安市長願意循適當管道全力協助」的情況底下，還做出這樣扭曲的發言，應當受到全民譴責。

至於海基會提富察，殷瑋表示，「海基會如果要全面對北市府進行業務移撥，要不要乾脆一次完成？」請問海基會，在自斷交流的情況下，是不是又要把包括富察在內所有海基會該負起的責任，推給台北市政府？而北市府去年就已經向上海方反應富察一事，海基會實在lag太久，讓人嘆息。

殷瑋提到，羅文嘉曾任台北市新聞處長，長期關心民主自由，請依據一個民主國家該有的立場，針對陸委會禁止上海團所有記者來台參加雙城論壇一事，提出精闢的看法，不要推託閃躲。