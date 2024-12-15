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雙城論壇午宴沒邀綠營挨批選擇性邀請 白營嗆：真的想被邀請？

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）去年率團至上海參加雙城論壇，由上海副市長華源（右）接機。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安（左）去年率團至上海參加雙城論壇，由上海副市長華源（右）接機。圖／北市府提供

雙城論壇後天登場，民進黨議員林延鳳今指出，12月16日晚宴、17日午宴都沒受邀，其他黨派卻有被邀午宴，直呼主辦方是選擇性邀請。據悉，午宴是由上海方回請，受邀的國民黨詹為元、張斯綱、楊植斗及民眾黨陳宥丞、林珍羽等人都是經議會通知。白營批，民進黨先前提案要停辦，如今真的想要被邀請？

台北市長蔣萬安12月16日在圓山大飯店的晚宴，市府都沒有邀請議員，只有議長副議長；據悉，過去前市長郝龍斌任內的晚宴也沒邀議員，直到柯文哲時期，因為議員要求才邀請晚宴，但當時就發生社民黨議員苗博雅穿反送中的T恤出席。至於午宴是上海方回請。

民進黨議員林延鳳指出，「午宴、晚宴無論誰是主辦方，確實都沒有邀民進黨的議員，連問都沒有問」，據了解，反而國民黨多位議員有受邀，此舉就是「選擇性邀請」，難道餐敘名單要中國同意才能邀請？抑或是只有中國認定是友好對象才有資格跟他們一起與會餐敘嗎？這與北市府所稱愈有分歧就愈要交流的精神有矛盾。

林延鳳批，邀請是最基本的禮貌，但是無論是北市府或是上海訪團連這點禮貌都做不到。

國民黨議員詹為元表示，午宴是北市議會邀請出席，並不清楚還有邀了哪些人士。晚宴依慣例是象徵性歡迎上海市政府官員來台，此為北市府主辦，議會也有正副議長代表全體議員出席，若是61名議員都要邀請，不就搞得很像辦桌？直言不用在上頭做文章，若有心交流，可以透過論壇交流，而不是透過單場晚宴才是交流。

民眾黨議員林珍羽說，議會副秘書長陳慶安有邀請出席午宴，民進黨先前提案要停辦，如今真的想要被邀請？為何沒受邀就要雙標指責？

林珍羽認為，此次雙城論壇舉辦的比過往來得倉促，因此在許多安排上，不見得能夠如此圓滿。「時間真的壓得太緊」，她不滿陸委會的態度，北市府在籌辦雙城論壇期間，不斷地被中央穿小鞋，在兩個城市對等交流下，北市府要在短時間內把事情辦得圓滿，相當不容易，但也要檢討為何時間被壓得這麼緊迫。

雙城論壇

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