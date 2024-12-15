雙城倒數...上海先遣團踩點貓空 李驍東讚台灣茶非常好

雙城論壇明後兩天登場，雙城倒數，已經抵台的先遣團，今天上午上海台辦副主任李驍東等一行人，今天上午到貓纜踩點，由於這不是李驍東第一次搭貓纜，被問及之前搭乘感覺？直言「很不錯！」

李驍東這兩天陸續到廣慈園區、大巨蛋、圓山飯店等地點踩點，今天上午則到貓纜、貓空踩點，媒體問上次搭乘貓纜的感受？李驍東表示，「、我以前來過，今天來看一下，(上次搭貓纜感受？）那時候下午來，還不錯。」

媒體追問，這次來有特別想看什麼嗎？李表示，「沒有，我們都是依照市政府的安排來走」，被問上去貓空喝杯茶？李說，「台灣茶非常好」。

由於台北市立動物園只在相隔幾百公尺處，這次上海也將與台北市政府針對小貓熊簽署動物保育合作備忘錄，媒體問李驍東，有打算也來看貓熊嗎？李稱「我們會有安排....，謝謝謝謝。」