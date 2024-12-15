雙城明登場！多企業搶破頭找關係報名晚宴 又怕被查水表

台北上海雙城論壇明、後兩天登場，台北市長蔣萬安主論壇前，將在圓山飯店晚宴宴請上海團，據了解，今年在台北辦雙城，許多台灣企業搶破頭想參加論壇晚宴，甚至透過關係請託民代幫忙，不過也有企業想參加也盡量低調，就怕之後會被「查水表」。

不具名藍營人士說，其實今年台北上海雙城論壇，很多台灣企業界都想要報名參加晚宴，還有的透過民代希望可以幫忙安排，甚至還有比較大的企業是直接請託民代幫忙看能不能喬坐上主桌，請託的各行各業都有，包括傳統產業、食品業等。

這名人士說，不過因為今年陸委會有要求北市府舉辦雙城論壇要低調，想要參加晚宴的人士也相對會低調一點，因企業界對目前兩岸氛圍大家也都心理有數，也會擔心接下來被查水表怎麼辦？

另名知情人士也表示，的確有企業請託，看能不能參加今年的雙城論壇晚宴，因這次在台北舉辦，企業界還是希望藉由這次機會與上海官員接觸，有多一點溝通聯繫管道，不過陸委會這次希望低調處理，市府也都要經過中央核准才能辦，但他認為，企業參加雙城論壇，不應會因為吃個飯就代表什麼。