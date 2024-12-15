雙城論壇將登場 蔣萬安圓山晚宴上海團背後有濃厚意涵

雙城論壇明後兩天登場，雙城倒數，上海台辦副主任李驍東等先遣團這兩天陸續踩點，今年主論壇在晶華酒店舉辦，市長蔣萬安也會在圓山飯店晚宴上海訪團。

2018年前市長柯文哲也在圓山晚宴上海團，不過蔣萬安身為蔣家第四代，圓山飯店當年是故總統蔣中正與夫人蔣宋美齡宴客訪華元首或要官重要場地，今年蔣萬安在圓山晚宴也具其特殊意涵。

去年蔣萬安赴滬參加雙城論壇，刻意避開曾在2015年前市長柯文哲任內的雙城論壇場地「浦西上海瑞金賓館」舉行，因該賓館曾是蔣萬安曾祖父蔣介石、蔣宋美齡的訂婚地，避免被模糊焦點，不過這次上海團訪台北，主論壇在舉辦雙城行之有年的晶華酒店，但晚宴卻規畫在圓山飯店，也頗有蔣家人延續傳承的特殊意義。

議員秦慧珠認為，的確早期兩岸交流熱絡時期，大陸官員都喜歡到圓山飯店吃吃飯、坐一坐，儘管就五星級飯店來說，圓山飯店是比較舊飯店，但卻有濃厚的歷史感，尤其當年兩岸交流活絡，還可以知道哪一張桌子、椅子是哪些人用過、坐過，這次雙城晚宴設在圓山飯店宴請上海貴賓，的確有其濃厚的歷史連結感，也可以讓外界感受到歷史氛圍。

另外，秦慧珠認為，圓山飯店的宴會廳規模很大，可容納50、60桌，也是目前五星級飯店宴會廳場地較為氣派的場地。