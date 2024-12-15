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雙城倒數...警蒐集有抗議情資 維安原則柔性低調沒火花

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
雙城論壇上海先遣團第二團16人昨天抵台，多為行政事務人員。記者林俊良／攝影
雙城論壇上海先遣團第二團16人昨天抵台，多為行政事務人員。記者林俊良／攝影

台北上海雙城論壇明後天登場，北市警局嚴正以待，將加派警力維安。據了解，警方也已蒐集到情資，有上海的歡迎團體，也有抗議團體，會讓各團體各自充分表達意見，目前維安以「柔性低調」，讓勤務沒有火花，大原則是讓雙城論壇順順暢暢舉行。

今年雙城論壇，兩波先遣團已經抵台，明天周一，由上海副市長華源率團的主團也將抵台，議員秦慧珠先前也在議會質詢警察局長李西河，表示這次雙城論壇維安最緊張的一年，「過去柯文哲、郝龍斌任內維安都沒有這麼緊張，可能是大環境緣故」。

據了解，這次警察局的維安警力，會有層層部署，有裡圈、外圈的制服警察、便衣警察等相關層層維安。警察局長李西河日前也表示，相關勤務之前都已規畫好，包括中山、松山、信義分局、也與中央警政署等都已經開過多次協調會，預計今天會再度盤點規畫，這次會以柔性勸導方式，讓勤務沒有火花，順順暢暢舉行為大原則。

據了解，警察局也已經收到一些情資，有歡迎上海團參訪的團體，也會有抗議團體，警察局都沙盤推演相關應變，會讓各團體各自表述，充分表達意見，會畫設「表達意見區」，不會讓場地施空，會以柔性低調讓團體各自表述，也讓進來的貴賓不會受到干擾，完成這次雙城論壇。

雙城論壇即將舉行，上海市台辦副主任李驍東（右二）先遣團先抵達台灣。記者何柔嫻／翻攝
雙城論壇即將舉行，上海市台辦副主任李驍東（右二）先遣團先抵達台灣。記者何柔嫻／翻攝

雙城論壇

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