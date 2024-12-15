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羅文嘉喊話救一貫道信徒 北市府：盼海基會扮溝通角色

聯合報／ 記者楊正海林佳彣陳政錄／台北報導

台北上海城市論壇後天登場，三名一貫道信徒近日傳在廣東被捕，海基會秘書長羅文嘉呼籲台北市長蔣萬安在論壇向陸方反映，泛藍陣營譁然。台北副市長林奕華嘆氣說，雙城論壇是市政交流平台，北市府期待海基會扮演應有的角色，「只是海基會跟對岸溝通的管道可能都沒了」。

海基會被藍營指是推卸責任，海基會昨天回應指出，在接獲陳情後，即同時透過正式與非正式管道，要求對岸依照兩案共打協議通報我方，強調「海基會當然有各種不同管道」，但面對中共專制作風，台灣社會多一些關注，就會多一份幫助。

大陸國台辦前天證實，這三人是因涉嫌「組織、利用會道門破壞法律實施罪」（刑法三百條）被廣東省公安機關依法逮捕。

林奕華說，信徒被捕這件事很重要，北市府也期待海基會趕快去跟對岸溝通，大家都知道海基會原來的功能，在這方面非常的重要，也應該是海基會要做的，他們應該要努力。

林奕華說，雙城論壇十五年來，就是讓上海和台北在市政上交流，展現台灣應該有的民主韌性，不過，海基會跟對岸溝通的管道可能全沒了，所以羅文嘉才期待雙城論壇來做這件事。

台北前市長郝龍斌也質疑「海基會跟海協會的溝通到哪裡去了？」中央的事情不僅自己不好好解決，還扯到雙城論壇，是不是像當初假軍演一樣，刻意阻礙雙城論壇？他強調雙城論壇是城市交流，能增進了解、減少誤會，對兩城市都非常有幫助，他非常同意蔣萬安說的「環境愈惡劣、情勢愈緊張，更需要溝通、交流」。

雙城論壇

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