批海基會史上最廢 國民黨：羅文嘉談話顯露賴清德無能

雙城論壇17日正式登場，陸方人員包括官員和陸媒記者共11人遭陸委會封殺。國民黨今日稱海基會為「史上最廢」，竟需依賴雙城論壇，海基會秘書長羅文嘉的廢話顯露賴清德總統無力保護國人安全。圖／取自中國國民黨臉書

雙城論壇17日登場，國民黨今天表示，雙城論壇舉辦之際，賴清德政府持續進行「政治騷擾」，海基會秘書長羅文嘉持續大噴政治口水，指稱3名台灣籍一貫道道親於廣東省中山市進行宗教活動遭捕，要求台北市長蔣萬安利用雙城論壇期間反應，簡直是表演廢話演講。

國民黨指出，羅文嘉可能中文理解能力有問題，「雙城論壇」顧名思義就是台北與上海的城市交流，現在卻要求雙城論壇討論廣東省內國人被捕的議題，足見海基會完全喪失應有的功能，剩下唯一功能就是甩鍋卸責，羅文嘉個人則為了國內政治，大噴政治口水。

國民黨提到，回顧過去國民黨執政時期，雙方就司法互助可以依循機制處理。依「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」機制，陸方相關機關（如公安部）於限制國人人身自由限制後，應將此訊息及時通報我方警政署，警政署會迅速通知該國人戶籍所在地之縣市警察局後，再由該縣市警察局轉知家屬。羅文嘉廢話恰恰已證明賴清德執政的無能，民進黨執政期間，破壞兩岸舊有合作機制，根本無力保障國人安全。

國民黨表示，本屆雙城論壇舉辦前夕，全國人都看到民進黨無所不用其極的對台北市府進行政治抹黑，甚至陸委會還片面封殺上海市台辦主任金梅和對岸媒體記者共11人來台。 結果全國人民看到賴清德政府上演一齣自相矛盾的爛劇，眼看陸委會一手封殺對話管道，羅文嘉卻又本末倒置要求蔣萬安處理陸委會的業務。

國民黨批，賴清德執政至今仍搞不清楚雙城論壇的功能與精神是促進城市發展的交流，分不清楚中央與地方的職能分工、搞不明白兩岸交流各環節的功能，難怪兩岸關係搞這麼差，也害慘台灣人民。

國民黨呼籲，羅文嘉盡快停止政治口水，好好認真上班，加強中文閱讀能力，同時也呼籲賴清德不要只會破壞兩岸舊有合作機制，把專注力放在政治鬥爭，應該拿出辦法真正保障國人的安全。