羅文嘉要北市救一貫道信徒？ 郝龍斌批：事發廣州還去扯雙城論壇

雙城論壇12月17日登場，當年促成雙城論壇的郝龍斌，昨批民進黨比中共還封閉，今出席兒童新樂園10歲生日慶再談雙城論壇。海基會秘書長羅文嘉喊話要台北市長蔣萬安在雙城論壇反映台灣一貫道信徒在大陸被捕一事，郝龍斌批，這是在廣州發生的事情，中央還扯到雙城論壇，海協會跟海基會的溝通到哪裡去？

台灣3名一貫道信徒在大陸被捕，郝龍斌說，據他了解，一貫道是在廣州發生事情，雙城論壇是台北跟上海兩個城市的交流。在廣州發生事情，海協會跟海基會的溝通到哪裡去？本來就是中央的事情，中央不僅不去好好解決，還把這事扯到雙城論壇，是不是像當初假軍演一樣，刻意地想阻礙雙城論談的順利進行？

郝龍斌表示，雙城論壇是城市的交流，過去在每一次辦雙城論壇，我們都能夠增進了解、減少誤會，對兩個城市都有非常的幫助。他當然希望雙城論壇能夠持續下去，尤其他非常同意蔣萬安所說「環境愈惡劣、情勢愈緊張，更需要溝通、交流。」

至於陸委會封殺上海市台辦正副主任、9名陸媒來台，郝龍斌提及，在整個中共體制，台辦主任的層級並不高，而且不讓陸媒到台灣來接受雙城論壇的採訪，他直呼是很荒謬的事情。

郝龍斌直言，我們不是一直強調是個民主自由的國家嗎？怎麼會要求的比大陸對台灣的要求還嚴格？這是給大陸很好的統戰機會。他認為，應該不只讓上海相關官員來，甚至讓大陸媒體來看看我們的民主、自由。