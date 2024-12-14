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羅文嘉喊話北市救一貫道信徒 侯漢廷酸「叫蔣萬安老大好了」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
海基會秘書長羅文喊話台北市長蔣萬安，藉雙城論壇向陸方反應3名台灣一貫道信徒在大陸被捕。記者林俊良／攝影
海基會秘書長羅文喊話台北市長蔣萬安，藉雙城論壇向陸方反應3名台灣一貫道信徒在大陸被捕。記者林俊良／攝影

台灣3名一貫道信徒在大陸被捕，海基會秘書長呼籲台北市長蔣萬安可在雙城論壇向陸方提及並給家屬答覆。藍營議員鍾沛君酸，民進黨現在應該知道兩岸需要管道交流的必要性；新黨議員侯漢廷諷，陸委會、海基會合併改為「台北市政府大陸事務局」，都叫蔣萬安老大。

國民黨議員鍾沛君指出，3名台灣一貫道信徒在中國大陸被捕，羅文嘉開記者會要蔣萬安幫忙。「如果羅秘書長忘了，讓我提醒您，兩岸是中央主管事務，還有專責陸委會。封殺上海台辦主任，開罰馬英九基金會時好大官威，正事辦不了的時候，又是另一副嘴臉，要蔣萬安負責？」

鍾沛君批，無事民進黨，有事國民黨，無事你隨便扣帽子，出事你把責任推上來，民進黨現在應該知道兩岸終究需要管道交流的必要性，那就趕快把自己分內的事做好，別還想著操作成政治鬥爭的籌碼。「哪天如果賴總統，換成了小小蔣總統，我一定強力督促他，跨海協商。」

新黨議員侯漢廷也說，台灣人在大陸出事，羅文嘉希望蔣萬安在雙城論壇呼籲中共解決，推卸責任到這個地步，沒皮沒臉到一絕。現在知道兩岸溝通的重要了吧？民進黨竟然還有臉卸責給地方政府，要蔣萬安解決？那陸委會海基會乾脆合併改為「台北市政府大陸事務局」，陸委會副主委梁文傑和羅文嘉都叫蔣萬安老大好了。

侯漢廷呼籲立委，將海基會、陸委會預算全數刪光，只會限制大陸官員和媒體來台，對真正照顧台灣人的正業無能為力。

侯漢廷 蔣萬安 鍾沛君 陸委會 雙城論壇

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