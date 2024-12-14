雙城論壇上海團11人遭擋 楊永明批搞錯對象、為德不卒

台北上海雙城論壇即將在台北舉辦，不過傳出上海市台辦新任主任金梅及陸媒記者共11人審核不過，陸委會宣稱是為抗議對岸的「懲獨22條」。不過國安會前副秘書長楊永明質疑，民進黨政府搞錯抗議對象，民進黨為展現官威，卻為德不卒，影響兩岸和平交流的作為。

楊永明質疑，讓大陸媒體多報導台北、台灣以及兩岸交流互動，可以讓上海和大陸民眾更認識台灣，我們台灣有什麼好擔心的？他批評，陸委會說是已經有大陸駐台記者，不需更多記者來台採訪報導是自欺欺人。這次是台北上海雙城論壇，難道不能讓上海地方記者參加？論壇討論專業城市治理議題，難道不能讓專業領域記者參加？更遑論所有上海訪問團成員行程一定嚴格照表操練，成員或記者不能隨意行動，陸委會難道害怕大陸記者報導台灣的真相？

楊永明進一步質疑，禁止上海市台辦主任金梅來台，更讓人覺得不能理解，而且反而可能影響廣大台商在大陸的權益。他指出，陸委會宣稱為了「懲獨22條」，所以涉台官員來台都會嚴審，那為何不禁止政治性更高的上海副市長，反而針對台辦主任？

他指出，台辦多是服務台商、解決問題的機構，上海市台辦對於在上海地區數十萬台灣人的重要性不言而喻，陸委會禁止上海市台辦主任前來台北，真是搞錯對象，而且可能影響台商權益，真是只知官威霸凌，不顧台商辛苦！

楊永明說，懲獨22條是大陸政府對於打擊台獨的22條規定，但這是大陸的法規，在台灣不能執行；他認為，懲獨22條實際上不影響絕大多數台灣人的利益，也不影響兩岸貿易每年至少超過四兆台幣的出超，遠高於每年政府總預算。執政的民進黨不應該因為針對台獨政治主張且只能在大陸執行的懲獨22條，但卻氣急敗壞的以攸關台灣人的重要兩岸經貿、民間交流的龐大利益與權益，做為彰顯民進黨政治主張的祭旗。

楊永明強調，民進黨主張台獨，因此認為懲獨22條有針對性，但是因政治問題阻擾兩岸經貿與民間交流合適嗎？