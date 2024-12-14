上海官員不被允來論壇 拒涉台系統來台有先例

雙城論壇於17日舉行，上海市台辦主任金梅、副主任王立新與媒體等11人未獲來台許可，陸委會拒絕雙城論壇上海訪團部分涉台官員名單；不允許涉台官員來台，近年也有先例。

2024台北上海城市論壇（雙城論壇）於17日舉行，今年為第15屆，論壇主題為「智慧治理、永續未來」，將由上海市副市長華源率團來台；台北市政府先前對外透露上海訪團計有102人，實際獲得核發來台許可為91人。

雙城論壇起於時任台北市長郝龍斌任內，台北市、上海市從2010年起，每年輪流舉辦論壇、互訪，先前已經連續舉辦14屆。除了2020至2022年、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情間採取視訊會議外，計有6場次在台北市舉辦。

2010年第1屆雙城論壇在台北市舉辦，由時任上海市長韓正率團來台，這也是截至目前為止，唯一一次由上海市長親自率團抵台與會雙城論壇；2012年、2014年雙城論壇分別由時任上海市副市長姜平、上海市常務副市長屠光紹率團。

2016年雙城論壇為時任台北市長柯文哲任內第一次在台北市舉辦，上海訪團由時任統戰部長沙海林率團出席，有別於過往交流層級設定為市府官員，引發眾多爭議；柯文哲甫於前一年率團赴上海市參加雙城論壇，喊出「兩岸一家親」。

2018年雙城論壇由時任上海市常務副市長周波率團來台，台北市政府先前積極邀請彼時上海市長應勇未果。2024年雙城論壇為台北市長蔣萬安任內第一次舉辦，涉台官員未獲來台許可，陸委會否決部分涉台系統官員來台與會雙城論壇。

大陸委員會（陸委會）13日表態，涉台官員未獲來台許可，這是對於中國大陸國台辦公布「懲獨22條」、設立舉報專線等極不友善行為後的反制動作；預定隨團陸媒未能獲准來台，原因在於陸媒在台駐點記者計8家、12人，已可充分進行採訪事宜。

陸委會拒絕涉台官員來台，近年也有先例。

2017年9月發生「中國新歌聲」—上海台北音樂節抗議事件，時任上海市台辦主任李文輝赴活動現場，後來形成抗議學生、獨派團體、統派團體在台灣大學校園內外口角、推擠、暴力衝突等狀況。

李文輝隔年初申請來台被拒絕。陸委會彼時回應，由於李文輝來台頻率較高，引發台灣內部爭議也較多，這是聯審會議綜合考量後的共同決定。

現任上海市台辦副主任李驍東申請2018年10月率上海市智庫學者來台未獲許可，陸委會強調大陸涉台官員來台應遵守相關「注意事項」；上海市台辦後來對外聲明，這是一場民間交流活動，陸委會以「約談」為先決條件未獲回應，拒絕4人赴台，導致訪問團無法成行，決定取消赴台行程。