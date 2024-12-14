雙城論壇陸團11人遭封殺 李彥秀揭綠下個目標：側翼對蔣萬安動手

陸委會「封殺」參與雙城論壇的2官員及9位陸媒記者來台。國民黨立委李彥秀示警，民進黨下一個目標就是動員側翼，對台北市長蔣萬安動手，雙城論壇為兩岸僅存的正式對話管道，蔣萬安要挺住壓力，這是北市府的挑戰，更是台灣的機會。

針對陸委會封殺來台參與雙城論壇的若干陸方人員，李彥秀說，原本期待誇大中共軍事訓練，棒打雙城論壇，把蔣萬安塑造成「親中」形象的民進黨政府，在連續被美國軍方以及美國在台協會（AIT）打臉兩巴掌後，退而求其次，封殺大陸團2官員以及媒體記者11人，企圖用「抗中、圍蔣、安撫深綠」挽回被美方連揮兩記重拳的頹勢。

李彥秀表示，浮誇的大內宣，「出口轉內銷」受到重挫後，民進黨絕對不會善罷干休，傾全黨之力，對網軍側翼下達動員令，「精準對蔣萬安動手」將是下一階段民進黨轉進的首要目標。她要提醒蔣萬安，兩岸關係越緊張，溝通管道越受阻，更是凸顯雙城論壇的意義與價值。雙城論壇是兩岸僅存的正式對話管道，民進黨政府當然希望摧毀兩岸的城市交流的臍帶，獨攬兩岸關係的話語權。

李彥秀對蔣萬安喊話，挺住壓力，保持善意，溝通對話，是北市府的挑戰，更是台灣的機會。台北市長從來就不只是直轄市長，更是首都市長，蔣萬安不僅洞見觀瞻，更是代表台灣不能只有民進黨「唯一的一種聲音」，超過8成的民眾支持兩岸持續交流，一起追求和平共榮。站在主流民意的一邊，強化兩岸論述，才能彰顯台灣民主、自由、包容的多元價值。

李彥秀指出，對於即將舉辦的雙城論壇，民進黨政府絕對「雞蛋裡挑骨頭」，綠營民代側翼一定傾巢而出，不僅全面抹黑抹紅，有意參選的人更會用實際的行動挑釁，爭取曝光的機會，也向賴清德輸誠表態，北市府一定要進行沙盤推演，做好萬全準備，讓雙城論壇順利舉辦，這不僅展現北市府的應變成立，更展現蔣萬安的危機處理能力。