羅文嘉喊話蔣萬安救一貫道 林奕華狠酸：海基會管道都沒了

雙城論壇17日登場，海基會秘書長羅文嘉昨談到雙城論壇時，提到有3名一貫道道親10月上旬赴陸廣東省中山市被補，至今還沒消息，這比雙城論壇更重要，呼籲台北市長蔣萬安可在雙城論壇期間向陸方提及此事，給家屬一個答覆。台北市副市長林奕華上午受訪時反酸羅文嘉，「海基會跟對岸溝通的管道，可能是全部都沒有了」。

林奕華上午參加「轉角遇見孔子」台北市立陽明教養院創作展受訪指出，海基會羅文嘉秘書長講得非常好，這件事情很重要，所以北市府也期待海基會，應該趕快扮演它應該要有的角色，趕快去跟對岸去做相關的溝通，因為大家都知道海基會原來的功能，在這方面非常的重要。

林奕華指出，至於雙城論壇，其實就是一個市政平台，從過去到現在15年來，就是在市政上，上海跟台北之間彼此做相關的交流，這很明確，就是一個市政的平台，來展現台灣應該要有的民主韌性，北市府也期待羅文嘉秘書長，應該要趕快來進行，否則這就代表可能也許他們跟對岸溝通的管道，可能是全部都沒有了，所以才期待原來是市政平台的雙城論壇，來做這件事情。

至於羅文嘉說，海基會有發函給大陸海協會，但未收到回覆，也有透過兩岸相關協議管道詢問，目前也尋求律師協助。林奕華說，這個部分應該是海基會要來做的，相信他們應該要努力。