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影／雙城論壇風波延燒 朱立倫批：民進黨阻礙兩岸交流
雙城論壇上海台辦主任不被允來台，兩岸關係緊張備受國人關心。國民黨主席朱立倫今天說，兩岸交流對話對兩岸關係絕對是正面的，不但應該要鼓勵，更不應該製造任何障礙和困難，他認為民進黨和陸委會做了很多小動作，阻礙兩岸交流，傷害兩岸基本互信。
朱立倫今天到嘉義縣黨部參加國民黨建黨130周年慶祝活動時受訪，他強調，接下來這一周就是雙城論壇，希望一切順利，用正面的態度去看待，不要再製造任何困擾、傷害及小動作，再隔周是前總統馬英九要帶大九學堂到大陸訪問，希望透過正面交流，讓兩岸互相了解，減少誤會及衝突。
外傳朱立倫下軍令狀，要在立院會期通過財政收支劃分法、選舉罷免法、憲法訴訟法改革。朱立倫說，「國民黨並沒有這樣的一個討論，是民進黨團替國民黨團下了軍令狀」，民進黨希望集錢又集權，所以不希望通過財政收支劃分法。
朱立倫也說，民進黨希望透過大罷免達成政治目的，絕對不希望通過選罷法修正；也希望透過大法官搞憲法戒嚴，不希望通過憲法訴訟法改革。國民黨還是會嚴正立場，對於國內民主政治有幫助的、對地方自治有幫助的，都會全力以赴。
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