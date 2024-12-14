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雙城論壇上海第二批先遣團成員將到 中午前抵松山機場

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
上海台辦副主任李驍東赴廣慈衛福大樓體驗設備。圖／讀者提供
上海台辦副主任李驍東赴廣慈衛福大樓體驗設備。圖／讀者提供

雙城論壇將於17日正式登場，因上海團來台灣需要許可證，許可證核發91位。另外，昨天第一組上海團先遣工作人員抵達台北市，由上海台辦副主任李驍東率隊，今天抵台的第二組先遣團共16人，層級較第一團低，預計中午前飛抵松山機場

據指出，先遣團先對雙城論壇兩天的行程，市政參訪、論壇會場、飯店等先行踩點，雙城論壇舉辦前，包括由副市長華源的主團在內，前後預計會有7團分批抵台。台北大巨蛋、廣慈博愛園區、貓空地區、北藝、北流都是上海主團參訪地點。

第一支先遣團昨由李驍東帶隊，昨天中午抵達台北松山機場，下午前往主團預計要參訪的廣慈衛福大樓踩點，晚上由北市府接風，因李和北市副市長李四川兩人是舊識，由李四川做東請客。

因市府有簽切結「低調、不受訪」李四川指出，他不便說多，但和李驍東是舊識，最早是在當時的台北縣政府時，當時縣市是周錫瑋，他在縣府任職時認識，昨天晚宴氣氛很好。　

李四川 李驍東 松山機場 雙城論壇

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