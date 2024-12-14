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陸委會雙城論壇封殺11人 議員再爆：上月也有陸官員被「打掉」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
上海市台辦副主任李驍東昨率雙城論壇先遣團來台，晚間參加北市副市長李四川所設晚宴。圖／讀者提供
上海市台辦副主任李驍東昨率雙城論壇先遣團來台，晚間參加北市副市長李四川所設晚宴。圖／讀者提供

雙城論壇上海先遣團連兩天抵台，面對陸委會封殺上海市台辦正副主任、9名陸媒來台，知情人士說，已抵台的陸方官員不願評論民進黨政府太多，許多事情都放在心裡，但認為「如果有反應，民進黨就能拿到話柄，如果沒話講，好像又是民進黨扳回一城。」不必隨之起舞。

國民黨北市議員秦慧珠也說，近期也有到上海參訪，聽說上海市有幾個行政區長本來上個月要來台參訪，同樣是被陸委會「打掉」，這次雙城論壇，陸委會也擺明是行政程序的刁難；今年六月上海台辦前主任鍾曉敏就曾來台，為何現任主任不能過來？

台北、上海雙城論壇將於17日登場，首批先遣團由上海市台辦副主任李驍東率團抵台，今天第二批16人也抵台，負責勘查相關行程、住宿飯店和會場。

針對陸委會封殺官員，有知情人士說，現在狀況反而是陸委會掐著別人的脖子，不批准部分陸方人員來，但是雙城論壇就行之有年，也已經定位成城市間的事務，陸方官員不會被激怒，也不會有太多回應，也已預期民進黨會設下許多阻礙，也覺得民進黨有點變不出其他把戲。

秦慧珠說，去年蔣萬安率官員、民代，甚至媒體一起到上海參訪，上海方也沒有審核條件；反觀，這次上海媒體參訪也都是在地的媒體，並非新華社、中新社等，「用在地城市媒體來看城市間的交流。」陸委會不批准陸方媒體來台，難道是怕什麼被看到？比戒嚴還恐怖，堪比極權國家封殺媒體。

秦慧珠認為，如此相比台灣的言論更為不自由，堪比極權國家封殺媒體，「種種動作既不漂亮，還矮化我們固有的美好歡迎言論自由的形象，難道有什麼不能給你看嗎？比戒嚴時期還恐怖。」

戒嚴時期 秦慧珠 陸委會 雙城論壇

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