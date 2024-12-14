陸委會封殺令 郝龍斌：我方小鼻子小眼睛

陸委會「封殺」參與雙城論壇的上海市台辦主任金梅及九位陸媒記者來台。台北市前市長郝龍斌昨表示，我方小鼻子小眼睛，就是不希望跟大陸溝通交流。國民黨立委洪孟楷說，若民進黨認為兩岸不要交流，請直接下令停止。

郝龍斌表示，陸委會說軍演狀況惡劣，不排除延後或者停辦雙城論壇，但根本沒有軍演這回事。他說，用任何理由，阻礙交流，阻礙雙城論壇，讓大陸人不能來台灣，除了凸顯我方無信心外，沒有好處。

郝龍斌直言，目前剩下兩個地方的官方溝通管道，中央層級被已讀不回。民進黨「抗中保台」，在美國川普上任後，已撐不下去。兩岸交流是擋不住的，將來國民黨更應在兩岸交流上積極主導，國民黨最適合做兩岸和平對話。

洪孟楷說，雙城論壇行之有年，讓兩個城市提升城市治理，絕對是利大於弊，希望陸委會好好對外說明。北市議會藍白昨批陸委會行政刁難，違背賴總統選前承諾。國民黨議員柳采葳說，陸委會作法並非民主社會處理新聞媒體採訪的態度，不只踐踏民主自由，輕視台灣民主韌性，更看不起人民。

民眾黨議員陳宥丞表示，若只是刻意讓市府穿小鞋，這樣只會增加台灣人反感。

民進黨議員簡舒培表示，國台辦今年懲戒台灣這麼多政治人物，上海團來台，陸委會本於職責審查，一些共產黨成員不符條件也是理所當然；中國幾個主流媒體在台灣也有駐地記者。